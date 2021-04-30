宜蘭羅東一間貓咪咖啡店老闆娘17日意外在吧檯內昏倒，湊巧被在外頭的友人察覺，當時身穿黑衣的警專生李泰億（紅圈處）立刻衝進吧檯內，為老闆娘施予CPR。（翻攝臉書社團《貓咪也瘋狂俱樂部》）

宜蘭羅東一間貓咪咖啡廳「貓咖飛」的陳姓女店長，17日下午在店內工作時，突然昏倒，當時一名男客人即時向她施予CPR救了一命，事後上網發文尋找恩人。透過網友的力量，神出這位男客是警專38期學生，李泰億。

陳姓女店長24日在臉書社團《貓咪也瘋狂俱樂部》發文尋找恩人，內文指出，17日下午她獨自在店裡工作時，突然身體不適昏倒，當時一名身穿黑衣的男客人立刻為她實施心肺復甦術兩至三分鐘，順利讓她張口呼吸，意識正常下送醫治療6天出院。

女店長說，她記得那桌客人非常喜歡貓咪，才動念來全台灣最多人的貓咪社團發文尋人，寫下一篇感謝文，希望勇敢救人的黑衣男客與他的同行友人能看到文章，並說，「如果有機會再來她的店，請讓我好好招待一下，再次感謝。」

文章曝光後，吸引近1.2萬位愛貓網友留下表情貼，留言區也大讚該位熱心的男客人，幸運的是，該名男客人的親友一眼就認出了他的樣貌，也現身留言區標註他，還打趣地寫下「人家在找你了啦，可以記一隻功了吧。」

原來這名熱心的男客人是一名警專生，現正就讀於警察專科學校第38期海洋巡防科二年級，李泰億留著一頭俐落的短髮，有著相當深邃的五官與雙眼，穿起警專制服相當英姿挺拔；對此，警專也證實畫面中的就是李泰億，校長鍾國文也於今日讚揚李泰億的表現，並頒出禮品，表揚李泰億的熱心之舉。

被網友神出的黑衣男客人，真實身分為警專海洋巡防科二年級的學生李泰億，五官相當深邃挺拔。（圖／警察專科學校提供）

警專二年級生李泰億（中）熱心救人，獲得校方肯定，開心的和同學一起合影。（圖／警察專科學校提供）

警專二年級生李泰億平時上課的日常生活照，真的帥氣！（圖／警察專科學校提供）

(中時新聞網)