旺旺文教基金會、中視與彰化縣政府、員榮醫療體系過去幾年，年年攜手舉辦公益演唱會，近年均以感謝志工無私奉獻為主題，昨晚多位實力民歌手輪番嗨唱，讓上千名彰化縣志工沉醉其中。（謝瓊雲攝）

旺旺文教基金會、中視與彰化縣政府、員榮醫療體系過去幾年，年年攜手舉辦公益演唱會，近年均以感謝志工無私奉獻為主題，昨晚多位實力民歌手輪番嗨唱，讓上千名彰化縣志工沉醉其中。（謝瓊雲攝）

主辦單位今年特別準備特製小螢光棒，前來聽演唱會的志工們高舉搖動螢光棒，宛若點點星光，氣氛很嗨。（謝瓊雲攝）

「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會30日晚間在員林演藝廳登場，多位實力派民歌手與偶像樂團輪番獻唱，讓上千名彰化縣志工沉醉在音樂與歌聲中；彰化縣長王惠美表示，感謝志工們的付出和不斷追求卓越，提升縣政優質形象。

演唱會由彰化縣政府指導，旺旺文教基金會、中視、中國時報、彰化縣志願服務協會與員榮醫療體系共同主辦。模仿天王唐從聖擔綱主持人，請來阿吉仔、王瑞瑜、任潔玲、胡藝芬、陳予新等，老中青三代歌手、演藝人員，還有偶像樂團Ka NIT，帶來膾炙口的經典歌曲，希望藉此讓志工夥伴暫時忘卻服務之辛勞，受邀志工們都聽得入迷，十分陶醉。

王惠美表示，彰化縣近年推動志願服務，截至去年底全縣志工已達6.8萬人，各領域志工及志工團隊倍數成長，透過不斷創新與努力、開拓視野，讓彰化充滿溫暖，且持續不斷地在進步。藉由公益演唱會感謝志工們的奉獻，也讓志工臉上充滿歡笑與溫暖，更有活力邀更多親朋好友做志工、參與志工服務，共同打造美好彰化、希望城市！

員榮醫療體系總院長張克士指出，這已經是員榮體系第6度參與公益演唱會活動，志工們非常令人敬佩，日前太魯閣事故發生，第一時間就看到許多志工身影，從心靈輔導、陪伴安慰家屬，尤其一群遺體修復師志工，不眠不休，讓社會充滿溫情。

中視董事長胡雪珠表示，旺旺公益演唱會每年巡迴全台各地舉辦，今年一共將辦理14場，彰化是第3場；從2014年起就開始到彰化來辦理，近年主題圍繞在無私奉獻付出的志工朋友，盼透過歌聲慰勞、榮耀他們，也鼓勵更多人加入志工行列。

(中時 )