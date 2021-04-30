原PO表示，自己是在平價鐵板燒店工作的廚師，但許多民眾貪小便宜的行徑卻讓他十分無言。(摘自匿名公社)

鐵板燒師傅在顧客面前展現煎、炒的技藝，相當具有觀賞性，隨著平價鐵板燒的崛起，漸漸得到不少消費者青睞。不過一位鐵板燒業者抱怨，店裡常吸引許多貪小便宜的奧客上門，有客人甚至直接「自備鍋子裝湯」，讓他看了非常傻眼。

原PO在臉書社團「匿名公社」上發文表示，自己是在平價鐵板燒店工作的廚師，卻對許多民眾貪小便宜的行徑感到無言。他指出，店內一份炒青菜是30元，但就是有奧客想吃多一點又不願意花錢，於是向他要求「菜要多一點。」原PO無奈表示「旁邊加青菜花30元的消費者都白痴就對了？」

原PO指出，由於店內的湯是無限供應的，卻遇過一位大媽，竟直接拿家裡鍋子來店裡裝味噌湯，這讓他無奈直呼，「我真的沒有想到熱湯無限供應還可以這樣玩，那湯都給妳裝光了，我到打烊的生意怎麼做？」

「平價鐵板燒真的是奧客聚集地 ！」原PO表示，某年因應颱風高麗菜價格飆漲，店裡改用綠色蔬菜，竟有客人直接帶一顆高麗菜要他們「切加炒」，讓他當場看傻。原PO坦言，出來做生意，只是希望消費者能互相體諒。

貼文曝光後，網友驚呼表示，「到底家境有多困難，連免費的湯都要想」。一位同是做鐵板燒的網友則分享，只要遇到客人跟他說「青菜豆芽多一點」，就會回他「那肉就少一點」，對方果然立馬閉嘴。

(中時新聞網)