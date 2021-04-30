吳慷仁到場力挺女友邵雨薇。（粘耿豪攝）

吳慷仁到場力挺女友邵雨薇。（粘耿豪攝）

邵雨薇今晚在華山Legacy舉辦《時光暫停》演唱會，是她出道11年的第三場演唱會，邀來近期合作新戲的林柏宏合唱〈私奔到月球〉及台語歌〈無你的故事〉，難得聽到邵雨薇唱台語歌，不少粉絲直呼大飽耳福。不僅如此，她的粉絲兼男友吳慷仁也到場力挺，演出進行時，小兩口台上台下眼神交會愛意滿滿，充滿甜蜜氛圍。

吳慷仁與邵雨薇去年11月復合後大方公開戀情，周遭好友及粉絲們都看好兩人開花結果；他今自掏腰包買門票到場支持女友，受訪時透露邵雨薇為了這場演出，之前賣力練唱，稱她現在開唱是「最好的狀態」，大方表示若未來兩人有結婚好消息，一定會公布與大家分享。

邵雨薇為此次演出事前籌備親力親為，曲目選唱不少電視劇、電影的歌曲，她說：「自己常會想起某個時間點喜歡看的電視、電影，那份當時帶給自己的感受，裡頭的歌就像成為那部戲、那部電影的靈魂，每當旋律出來，都會帶我們回到當時是跟誰一起看、當下的心情，那些記憶都會回來了。」希望這次透過歌曲，帶領大家回到過去的時光。

(中時 )