台北市孔廟明倫堂是國內唯一4D劇院，2011年斥資2112萬打造，至今已花費超過9千萬公帑，但實際成效卻乏人問津，甚至館廳內常常上演空城計，台北市議員耿葳表示，明倫堂的4D劇院維護不易，費用昂貴成為孔廟最大的燙手山芋，不僅是蚊子館還是賠錢貨，這樣對得起孔子嗎？耿葳要求，民政局要對錯誤的政策深切檢討。

耿葳調查發現，北市孔廟明倫堂4D劇院，巔峰時期為2014年有7萬3591人次，但經過6年，2019年卻下滑至6萬939人，去年因疫情關係，觀看人次更下滑至3萬1583人；耿葳質疑，被動等待遊客的方式已過時，孔廟設計自己的文創商品，要開發網路販售通路，才不會讓孔廟這個具有歷史意義的地方變成台北市庫賠錢的據點。

北市孔廟管理委員會主任祕書陳宗緯坦言，2011年以來，已花費超過9千萬的公帑，所以去年設備年限到後，大砍了378萬預算，明倫堂4D劇院今年也已改為2D劇院，也能節省調技術人員駐點的費用，今年的預算為133萬，其實局長也認為要再檢討，使用效益要更精實。

耿葳指出，明倫堂斥資2112萬餘元打造，其中2部3D影片製作費將近700萬元，不僅硬體造價昂貴，每年維護管理、耗材費也很驚人，到今年目前為止劇院支出已超過9000萬元，甚至發生4D設備的主機板毀壞，卻找不到備品更換的窘境，負擔大到連孔廟都受不了，今年改成2D播放，降低預算來止血。

耿葳要求，民政局檢討是否要繼續播放影片，同時提出計畫活化明倫堂與孔廟，例如孔廟因應考季開發的「包中」、「勝券在握」相關文創商品，幾乎沒人知道，可以跟其他宮廟合作販售，不要成為蚊子館，要想更多方法活化；對此，民政局長藍世聰表示會檢討。

(中時 )