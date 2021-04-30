西武隊今天作客札幌巨蛋，與日本火腿隊進行3連戰，西武最終以5比1擊敗對手，此役台灣好手吳念庭與王柏融也同場競技，吳念庭4打數1安打，還在滿壘時攔下王柏融的強勁滾地球，王柏融則是4打數沒有建樹。

此役分屬不同隊的台灣兩名好手都被排進先發打線，「大王」王柏融擔任火腿左外野手、打第2棒，效力西武的吳念庭則是鎮守一壘、打第7棒。

此役火腿在3局下靠著西武投手高橋光成發生暴投先下一城，不過西武在下半局立刻有所回應，靠著森友哉、中村剛也、愛斗安打及對手失誤，一口氣攻下2分，吳念庭也補上穿越一、二壘的安打，不過二壘上的愛斗試圖闖本壘時遭到阻殺出局。

西武6局上再靠著高飛犧牲打再添得1分，9上再攻下2分，終場就以4分差擊敗火腿，在3連戰首戰勝出。吳念庭此役4打數1安打，還在滿壘時攔下王柏融強勁滾地球，傳本壘封殺跑者，助隊沒再掉分；王柏融則是4打數沒有安打，前2次打擊都吞下三振。

(中時 )