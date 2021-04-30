日本桌球天后福原愛爆與被戲稱「橫濱大谷翔平」的早稻田學弟不倫戀，讓老公江宏傑等不到妻子返台身影，終於心死訴請離婚，日媒近日報導更指出福原愛手握記錄著江宏傑言語霸凌細節的極秘筆記本，而這本筆記本也將成為福原愛打官司時的祕密武器。嫁去日本多年的台灣人妻YouTuber「Mom Gaku」今(30日)則直言日本人會這麼氣福原愛的原因，並非她不倫，而是她把小孩、媽媽丟在台灣。

Mom Gaku在影片中談到福原愛坐輪椅的母親，她說在日本其實沒有像台灣一樣，可以請外籍看護來照顧自己的媽媽，所以在日本介護（指以照顧日常生活起居為基礎，為獨立生活有困難者提供幫助）格外辛苦，是要放棄自己接下來的人生。

台灣人妻YouTuber「Mom Gaku」-小愛這照片令日本人氣炸，氣的不是偷吃是這個。

Mom Gaku也提到日本人最氣福原愛的一點，並非她與學弟不倫，而是她把媽媽、小孩丟在台灣不去照顧。她解釋日本人從小接受教育中，最重要的一點就是「不給人家添麻煩」，像她自己也是有2個小孩的媽媽，有次想到帶小孩太久，都沒時間去看電影，於是向老公提議可否把小孩托給婆婆照顧1、2個小時去看電影。

嫁去日本多年的台灣人妻YouTuber「Mom Gaku」稱日本人看到江宏傑送丈母娘去機場照片全氣炸了。(本報系資料照)

她的老公則是委婉拒絕了她的要求，坦言這行為在日本非常不OK，接著解釋他的媽媽當年是一邊照顧婆婆一邊把3個小孩養育成人，從未借助別人的力量，因為日本人就是再怎麼辛苦，都會咬牙撐過，不會麻煩別人，所以想把小孩丟別人照顧自己去玩樂這件事在日本非常不可取的。

Mom Gaku提到，有些日本網友認為福原愛竟然可以把媽媽丟在台灣丈夫家中去外遇，實在很難想像福原愛媽媽的心情會是什麼，更說當江宏傑推著輪椅送丈母娘去機場的照片一出來，讓所有日本人都氣炸直呼福原愛太扯了！

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(中時新聞網)