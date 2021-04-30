民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑，涉毒品案遭到聲押，趙映光則在30日晚間書面請辭。對此，資深媒體人陳揮文不諱言，幕後藏鏡人和目的其實很清楚，就是民進黨立委何志偉，這牽扯去年北市黨部主委選舉，何母薛凌與民進黨海派成員、前北市議員王孝維的派系內鬥，王孝維又與總統府國策顧問黃承國交情友好，這是有計畫的。陳揮文說，前總統陳水扁聽完一定會有所感觸，他強調，蔡英文總統對此不可能不知情。

總統府國策顧問 黃承國。（圖/資料照片，吳家豪攝）

民進黨立委何志偉受訪表示，身為黨部評委，要依照規定辦理，過去太多因沒照程序走，不希望到時被告或黨籍又回復。陳揮文30日上TVBS政論節目「新聞大白話」，談及趙介佑涉毒案，他表示，近日得知前總統陳水扁很喜歡看TVBS政論節目，他懇請阿扁總統聽他分析這一段民進黨選舉內幕，扁總統一定很有所感。陳揮文說，扁總統過去擔任台北市長的時候，當時的台北市黨部主委是高志鵬，那時候是「正義連線」(被稱為「扁系」，曾是民進黨內最大派系)，運作跟現在完全不一樣，但為什麼蔡英文上台後，民進黨台北市黨部變成這個德行？變得荒腔走板、黑影幢幢，難道蔡英文都不知道這些人的背景嗎？不可能嘛！

民進黨台北市黨部評委召集人 趙映光，30日晚間發出書面請辭聲明。(圖/本報資料照，郭吉銓攝)

陳揮文認為，這事很明顯是民進黨內「巷子內」以切香腸式的方式爆料，諸如合照、證書等，是有步驟的在處理，是派系的內鬥。他強調，是蔡英文上台後縱容趙介佑、趙映光這些人，且趙家父子也不是第一個在北市黨部這樣搞的人，他們只是COPY而已，大家去網路上查一查，上一任台北市黨部評委召集人是誰？就是黃承國，而黃承國現在又身居總統府國策顧問，蔡總統難道沒責任嗎？她會不知情嗎？

總統蔡英文。(圖/本報資料照)

對於趙介佑姑姑、現任民進黨台北市黨部執行長趙心瑜近日表態，「更嚴重的都沒辭職，希望不要無限上綱、不要政治追殺」，陳揮文分析，她其實是警告那些背後放話的人，「夠了，不要再逼我了，再逼下去，我會全部都咬出來」。

至於幕後主導者是誰？目的為何？陳揮文不諱言表示，就是何志偉搞出來的，陳揮文透露，先前何志偉母親薛凌在去年2020年競選民進黨台北市黨部主委時，民進黨海派成員、前台北市議員王孝維為其競爭對手，因王孝維和黃承國甚有交情，所以何志偉這次才跳出來，並藉此警告民進黨派系，到此為止。

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光今公開感謝立委何志偉力挺兒子趙介佑，何志偉痛批潑黑水不道德。（圖/本報資料照，林縉明攝）

趙映光今下午表示，昨天評委會沒有對我兒子做出決議，非常感謝何志偉的力挺，建議黨應該盡快召開評委會對趙介佑做出除名處分。「為感謝何的情份，他在有生之年會全力支持何志偉家族的任何選舉。」

(中時新聞網)