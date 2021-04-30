民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑，涉毒品案遭到聲押，趙映光則在30日晚間書面請辭。對此，資深媒體人陳揮文不諱言，幕後藏鏡人和目的其實很清楚，就是民進黨立委何志偉，這牽扯去年北市黨部主委選舉，何母薛凌與民進黨海派成員、前北市議員王孝維的派系內鬥，王孝維又與總統府國策顧問黃承國交情友好，這是有計畫的。陳揮文說，前總統陳水扁聽完一定會有所感觸，他強調，蔡英文總統對此不可能不知情。
民進黨立委何志偉受訪表示，身為黨部評委，要依照規定辦理，過去太多因沒照程序走，不希望到時被告或黨籍又回復。陳揮文30日上TVBS政論節目「新聞大白話」，談及趙介佑涉毒案，他表示，近日得知前總統陳水扁很喜歡看TVBS政論節目，他懇請阿扁總統聽他分析這一段民進黨選舉內幕，扁總統一定很有所感。陳揮文說，扁總統過去擔任台北市長的時候，當時的台北市黨部主委是高志鵬，那時候是「正義連線」(被稱為「扁系」，曾是民進黨內最大派系)，運作跟現在完全不一樣，但為什麼蔡英文上台後，民進黨台北市黨部變成這個德行？變得荒腔走板、黑影幢幢，難道蔡英文都不知道這些人的背景嗎？不可能嘛！
陳揮文認為，這事很明顯是民進黨內「巷子內」以切香腸式的方式爆料，諸如合照、證書等，是有步驟的在處理，是派系的內鬥。他強調，是蔡英文上台後縱容趙介佑、趙映光這些人，且趙家父子也不是第一個在北市黨部這樣搞的人，他們只是COPY而已，大家去網路上查一查，上一任台北市黨部評委召集人是誰？就是黃承國，而黃承國現在又身居總統府國策顧問，蔡總統難道沒責任嗎？她會不知情嗎？
對於趙介佑姑姑、現任民進黨台北市黨部執行長趙心瑜近日表態，「更嚴重的都沒辭職，希望不要無限上綱、不要政治追殺」，陳揮文分析，她其實是警告那些背後放話的人，「夠了，不要再逼我了，再逼下去，我會全部都咬出來」。
至於幕後主導者是誰？目的為何？陳揮文不諱言表示，就是何志偉搞出來的，陳揮文透露，先前何志偉母親薛凌在去年2020年競選民進黨台北市黨部主委時，民進黨海派成員、前台北市議員王孝維為其競爭對手，因王孝維和黃承國甚有交情，所以何志偉這次才跳出來，並藉此警告民進黨派系，到此為止。
趙映光今下午表示，昨天評委會沒有對我兒子做出決議，非常感謝何志偉的力挺，建議黨應該盡快召開評委會對趙介佑做出除名處分。「為感謝何的情份，他在有生之年會全力支持何志偉家族的任何選舉。」
(中時新聞網)
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