這次台新夢想家決定不再手軟或心軟了！歷經前兩戰都遭大逆轉頹勢，夢想家30日靠著希克斯、杰倫兩名洋將徹底爆發，最後以103比74狠狠修理桃園領航猿，也把PLG季後挑戰賽扳成2平，最終的G5由於桃園地區新冠疫情轉劇影響，將繼續在彰化舉行。

一開賽夢想家似乎有備而來，在先發五人皆有取分情況下，打出14比0開局，反觀領航猿前面投7中0，直到首節還剩7分46秒，才靠關達祐切入開張，打完首節，夢想家取得33比7的26分大幅領先，領航猿首節三分球投12中0。

領航猿的三分外線火力終在次節有所甦醒，戴維斯、施晉堯各進1顆三分球，領航猿打出10比2追近，但夢想家趁著戴維斯下場休息，又是一波15比0，比分轉眼變成50比17，儘管領航猿稍有振作，打完上半場仍以24比52大幅落後。

夢想家第3節換成希克斯發威，單節投11中8，含三分球投5中3，獨拿20分，隻手帶領夢想家擴大領先差距到43分之多，眼見場上大勢已去，領航猿乾脆第3節都不讓戴維斯上場，畢竟如此懸殊的差距，就算換上戴維斯也挽回不了。

前3節打完，夢想家86比46大幅領先，比賽勝負幾乎已無懸念，就算領航猿末節開始打出10比1，就沒辦法撼動夢想家大幅領先優勢，畢竟夢想家也在出清板凳，提前為了G5，努力減少主力在體能上的負荷，但領航猿輸得太難看了。

(中時 )