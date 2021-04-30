4月傳產上演大驚奇，在缺貨、漲價題材持續不減威力，貨櫃三雄萬海、長榮以及陽明，前2檔漲幅超過6成，陽明股價漲幅甚至超過100%，此外，國內鋼鐵產業龍頭中鋼股價也一飛衝天，大漲超過50%。不過，從各類股指標來看，整個4月漲最多的其實是玻璃陶瓷類股，航運、鋼鐵族群居於第二、第三。

台灣加權指數4月上漲1,135.53點或6.91%、站穩萬七關卡，來到17,566.66點，其中台灣IC涉季大廠聯發科Q1繳出亮眼財報，周四(29日)開盤漲停鎖死，來到台股第二大權值股地位。

在聯發科領軍氣勢下，IC設計在台股4月最後一個交易日表現強勁，矽智財（IP）廠力旺終於擠上千金行列，且進入10千金的個股就有8檔是IC設計公司，預料在半導體需求強勁前景下，面板驅動IC、電池管理IC等需求強勁下，台股朝著萬八關卡前進。

據台灣指數公司資料顯示，玻璃陶瓷類股指數整個4月上漲近65.5%，為類股指數漲幅最高，鋼鐵類指數漲幅50.12%，航運類指數漲幅54.59%。金融保險類指數上漲6.84%，塑膠化工類指數上漲9.23%，水泥窯製類指數上漲近17.06%，電器電纜類指數上漲45.63%，觀光類指數上漲1.02%。以上來看，缺貨、漲價題材的確拉升整體大盤走勢，擁有高股息題材的金融類股也有不錯表現。

至於電子相關族群，電子零組件類指數收在平盤，電腦及週邊設備類指數上漲2.27%，半導體類指數上漲4.89%，通信網路類指數上漲2.97%，光電類指數上漲15.9%，資訊服務類指數上漲1.8%。生技醫療類指數則是下跌1.59%。電子股4月處於弱勢，光電類股則是在友達、群創、彩晶等面板股表現優異所帶動。

從個股來看，漲幅前10大分別為：德宏、華榮、英瑞-KY、中鴻、誠創、聚亨、陽明、銘異、新光鋼、慧洋-KY。以上標的不乏電器電纜、鋼鐵、航運等熱門族群，甚至是近期受到奇亞幣話題所帶動的硬碟相關供應商。

至於跌幅前10大個股，分別為：耀登、金麗科、世芯-KY、佑華、展碁國際、弘煜科、同致、勤崴國際、亞信、淳紳。其中金麗科、世芯-KY同是IC設計高價股，但受到客戶牽扯與大陸解放軍有關的訂單，苦吞連幾根跌停，甚至一度引發IC設季高價股大幅修正，顯示在陸美科技產業競爭下，台灣的半導體產業必須更加謹慎。

(中時新聞網)