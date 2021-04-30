新北市政府警察局三重分局警備隊黃姓警員，25日前往高雄某間酒店喝花酒狂歡，對著來盤查的高雄警叫囂，「我是三重警備隊的警察耶！」經通報後，黃員慘吃2支小過。據了解，黃員素行不良，更被起底其父親為中部海線有名的角頭老大。

據悉，鬧事的黃姓警員現年28歲，為警專31期畢業，隸屬於三重分局警備隊，因故不得配槍，行為不良為日常，不僅曾在值班台向來洽公的民眾嗆聲，還在後門值班時隨地尿尿，此外，情緒管理也相當有問題，已累積上百支申誡，為分局的頭痛人物。

此次讓他慘收2支小過的事由則為，黃員25日前往高雄某間高級酒店喝花酒，大手筆找來許多小姐在旁側侍，卻在高雄三民一分局到場臨檢時，因不滿喝酒興致被臨檢所毀，竟囂張撂下，「我可是三重警備隊的警察耶！」

不料，黃員話一出立刻被在場的高雄警向上回報，消息傳回三重分局後，隨即召開風紀評估委員會，會後決議記黃員2支小過，並加強列管考核，同時將其擬列在汰除名單中。

知情人士指出，這位黃姓警員的父親大有來頭，為中部海線知名的角頭，從任彰化縣線西鄉鄉長、彰化縣議員，並有槍砲、恐嚇以及妨害自由等前科，被列為治平對象之一。

(中時新聞網)