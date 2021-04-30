氣象專家賈新興指出，今年適合梅雨發展的有利時間「整個大遲到」，最晚恐要6月中旬才會抵達。(摘自賈心星臉書)

中央氣象局表示，明天（5月1日）各地大多仍為晴到多雲天氣，午後山區有些零星短暫陣雨，整體來說降雨不多，僅東部及東南部則偶有零星降雨，天氣持續穩定。氣象專家賈新興指出，梅雨季是台灣重要的降雨季節，但根據最新預測，適合梅雨發展的有利時間「整個大遲到」，最晚恐要6月中旬才會抵達，要緩解中南部水情看來還有一段時間。

氣象局表示，明天白天各地高溫普遍可以來到30度左右，局部地區更可達32、33度或以上；至於清晨仍偏涼，中部以北及宜花低區低溫約18、19度，其他地方在21度上下，日夜溫差偏大，請留意溫度變化適時增減衣物。

氣象局預測，未來至下周二（4日）為止，各地天氣都相當穩定，僅東半部地區有局部短暫雨，其餘各地多雲到晴，溫度稍熱，午後山區有局部短暫陣雨。直到下周三、周四（5-6日）受到鋒面影響，各地天氣轉多雲，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨。

隨著進入5月，許多人也開始期待梅雨季的到來，氣象專家賈新興指出，梅雨季將揭開台灣暴雨的序幕，但目前看來，未來15天內仍未建立有利的環境，以至於今年入梅時間會整個大遲到。賈新興表示，雖然在5月21日這段期間，環境嘗試建立，但垂直風切卻沒配合上，渦度值接近於零。因此，他預估今年入梅時間約在6月1日至6月15日之間。

(中時新聞網)