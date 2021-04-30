軍事新聞網站「Military.com」29日報導，美國陸戰隊先前進行實彈測試，以改裝自聯合輕型戰術車輛（JLTV）的無人載具為平台，首次試射海軍打擊飛彈（NSM），並直接命中目標。美陸戰隊高層表示，該型武器的主要用途，便是於太平洋區域協助海軍壓制中國大陸艦隊。

根據報導，美國陸戰隊司令柏格（David Berger）上將在一次報告中，對國會議員展示由無人載具和NSM結合而成的「遠征火力遙控地面作戰系統」（ROGUE-Fires）照片，可見該系統於加州舉行實彈測試，並稱其成功命中位於慕古角海上武器測試場（Point Mugu Sea Range）內的目標。

柏格強調，陸戰隊遠程火力對美國海軍艦隊和其他軍種都十分重要，請國會為相關計畫提供更多經費。美國陸戰隊曾要求在2021財年購買50枚陸基戰斧巡弋飛彈，遭國會打回票；美國印太司令部司令戴維森（Philips Davidson）上將3月便表示，此決定「損害了美軍對中國大陸的嚇阻能力」。

ROGUE-Fires是「海軍／陸戰隊遠征船艦阻絕系統」（NMESIS）的一部分，由於其以悍馬（HMMWV）後繼者JLTV為基礎改良而來，重量相對較輕，預計擁有優秀的機動性和快速部署能力；再加上是無人設計，使其能在與中國大陸爆發武裝衝突時，迅速與少量操作人員部署至較危險的前線島嶼，發揚遠程火力，確保美國海軍的行動自由。負責美國陸戰隊作戰研發事務的史密斯（Eric Smith）中將先前指出，該系統除NSM外，未來也可能搭載巡弋飛彈，加強打擊能力。

(中時新聞網)