日前有媒體爆出北市府多名泛綠官員籌組「綠色連線」，由勞動局長陳信瑜擔任總召，讓外界霧裡看花，紛紛猜測動機為何。市議員許淑華今質詢民政部門時，點名同為民進黨籍的陳信瑜、社會局長周榆修和民政局長藍世聰「太閒」，竟有時間搞白綠合作，但藍反酸「若真的有綠色連線，我一定會找議員妳，我們都是綠色連，但是沒有啊。」

「為什麼你們這麼閒，可以成立綠色連線？」許淑華先是點名3人上台，要眾人對籌組綠色連線一事說明白，質疑各局處明明業務繁忙，為何還有時間大聊政治？陳回應，大家身為市府同事，會時常橫向交流、互換意見，且身為政治人物，本就會談論政治。

但3人對籌組綠色連線一事皆持否認態度。陳先強調，外界所傳的都是「報派消息」，藍也說，此事是他看報紙才知道的，周則表示，「我只知道我是民進黨員」，眾人口徑一制，未證實有成立綠色連線。

另外，日前台北市長柯文哲新粉專「台灣阿北柯文哲」上線4小時後遭檢舉下架，外傳該粉專是由「綠色連線」總召陳信瑜與柯的共同友人建置，許淑華也提及此事。但陳再度否認粉專由她所創，僅聲稱那是朋友成立，不曉得影片是誰拍的，但影片的內容與她理念相近，也強調自己一直是民進黨員，沒有退黨。

許淑華批，陳過去承諾會好好擔任局長，如今卻在市府搞政治，成立綠色連線、開設粉專，但藍世聰說「若真的有綠色連線，我一定會找議員妳，我們都是綠色連，但是沒有啊。」周榆修也回應「替市民服務沒有顏色，路燈也不會長出黨旗」。

許淑華呼籲，站在人民公僕的立場，要被指控就該要澄清，否則怎會莫名其妙被傳組成綠色連線，但陳信瑜卻說，北市府內剛好有很多民進黨籍的政務官，推測是因眾人都是民進黨籍，才會被稱綠色。

(中時 )