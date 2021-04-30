新北市永和警分局秀朗派出所員警協助排除拋錨車輛。（永和警分局提供）

新北市永和警分局秀朗派出所員警4月25日上午10時30分獲報，一部自小客貨拋錨於永和區林森路112巷靠近福和橋頭，由於福和橋車流量相當大，員警遂1人疏導車流，另1人協助拋錨車輛推行至路邊安全處所，避免影響交通。

福和橋為新北與北市來往交通要道，也是中、永和民眾往返雙北市要道， 4月25日上午10時30分許，一部自小客貨於福和橋下橋處附近，閃著故障燈停於路中，並放三角告示牌警示，48歲姜姓女駕駛於現場不知所措，只好向警方報案求助。

永和警分局秀派出所巡佐周威戍、警員楊明翰、徐柏鈞見狀立即協助處置，姜女表示車輛突然拋錨，只好暫停路中等待救援，員警遂推車方式進行，由徐員協助操控方向盤，路過的熱心機車騎士也一同加入推車行列，楊員在後方交通指揮，維護推車過程的安全，最後順利將故障車輛推至路邊安全的地方，並協助聯繫道路救援業者前來移置至維修廠維修。

(中時 )