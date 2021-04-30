馬英九基金會2019年推出「大九學堂」，由前總統馬英九親自帶領學子前往金門、澎湖，今年暑假則計畫率團前往綠島，走訪自然與人權史遺跡，並體驗淨灘活動，報名已展開，招募對象為認同中華民國、對公共事務有熱情的大學生與碩士生，錄取結果將在6月中旬公布。

馬英九今(30)日在臉書發布「大九學堂」第三期招生訊息，並指出將在8月16日到8月20日帶領學子前往台東綠島，歡迎中華民國籍在學大學生、碩士生報名參加。

馬英九基金會則在官方網站刊登計畫說明，報名時間自即日起至5月31日止，學子除了得依規定，繳交報名表等相關個人基本資料，還得提交一份1200字的申論短文，題目則可從「如何培養青年的國際觀」、「新冠肺炎疫情後，中華民國的挑戰」、「網路自媒體時代，政治人物該如何因應與轉型」當中3擇1，並在錄製一段兩分鐘以內的自我介紹影片；主辦單位則將擇優錄取。

「2021大九學堂」招生公告網址：https://www.ma19.org/article/87?fbclid=IwAR0Z2KMiDhefo0AUUrNMcbPRHeBbBdwyLIgsNfiCqj9Eh8otdEb8f4qyRJo

(旺報 )