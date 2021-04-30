台中市清水區嘉陽高中張姓女學生30日穿越馬路要進校門時，不慎遭一輛疑煞車失靈的公車撞倒輾過，當場無生命徵象送醫仍不治，而肇事公車所屬公司「巨業交通」，不少台中人聽聞這間客運，忍不住搖頭，透露許多巨業司機，開車真的很兇悍。

台中的巨業客運，多年以來爭議不斷，不少網友曾在論壇PTT上發表有關巨業客運的文章，其中討論度最高不外乎「海線客運兇悍開法」、「巨業遭投訴司機態度差」、「台灣最快速的公車是哪家」等等。

而網友回應幾乎一面倒，表示巨業不僅許多公車設備老舊，許多司機將公車當賽車開、違規超車、逼車更是家常便飯，甚至還有公認的稱號「中港路（現為台灣大道）最速傳說」。曾有網友在「爆料公社」投訴，巨業公車為搶快左轉，直接跨越雙黃線，開到對向車道逆向行駛，到路口時已變紅燈仍硬闖，全被行車紀錄器錄下。

2011年，一名男子穿越清水區中山路時，不慎遭正在迴車的巨業公車撞倒輾過。（圖／中時資料照）

巨業司機行車糾紛相當多，像是司機恍神追撞前方公車，造成車上乘客受傷、2011年發生兩起死亡意外等，都曾上過新聞版面，讓巨業成為台中人都知道的「知名客運」。

(中時新聞網)