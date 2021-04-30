去年許姓男子在新北市禁止停車處停放機車，新北市樹林警分局林姓員警上前攔查，他罵對方「你是聽不懂人話嗎？」，台灣高等法院維持一審判決，對於警員及其執行職務應給予相當之肯定及尊重，將許男依侮辱公務員罪判拘役30天，可易科罰金確定。

許男在去年7月29日下午，在不特定人得以共見共聞的路旁，接續以「你是聽不懂人話是不是？」「你是聽不懂人話嗎？」「你現在是聽不懂人話嗎？」「你給我寫拒簽，你是白癡喔」等語辱罵正執行職務之林姓員警遭檢方起訴。

新北地方法院將許男判處拘役30天，他提上訴辯稱，案發當時警員未表明在執法，他不知道警員在值勤中，他因一時情急才脫口說出口頭禪，非惡意侮辱員警，他打零工賺錢養家，沒有這麼多錢繳罰金，請求從輕量刑。

高院認為，原審量刑時，已審酌警員為人民保姆，且為國家行使公權力之表彰，對於警員及其執行職務，自應給予相當之肯定及尊重，許男對警員當場出言侮辱，態度無理，所為自無可取，維持一審量刑，判拘役30天，可易科罰金定讞。

(中時 )