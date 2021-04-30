【亞特蘭大老鷹 @ 費城76人 07:00 運彩賽事編號：461】NBA例行賽目前各隊大概都剩下9~11場比賽的量，我們以勝差的概念來論，小於五場勝差或許才有"追逐"的價值，所以像本場比賽的主隊76人，球隊與第一的籃網僅僅只有1.5場勝差，自然有季末衝刺的企圖，對手老鷹方面，則更責無旁貸，因為球隊並不想要因最後10場比賽的低迷而落入東區7~10名的季後賽附加賽，可以說，本場比賽交鋒的兩隊都"打真格"，在季末的比賽中，筆者往往會比較推薦這樣的對壘或者是秦王打老子的組合(一隊想爭霸一隊無為而治) --

《戰績與賽程細節》：本場比賽目前開出76人高讓9.5分，以雙方都要拚的角度來說，高讓分門檻有他的壓力。不過這場對決其實有更多細節可看--

1. 76人賽程安排上是目前最有優勢的，球隊剩餘10場比賽面對的對手總勝率只有4成07，勝率最高的其實就是本場對手老鷹，換言之這會是76人這最後10場最需要用心打的一場比賽，且球隊本場比賽後將展開客場三連戰，本賽季主場讓分盤19勝12敗的76人，當來到客場前的最後一個主場賽事，戰績10勝2敗，讓分盤也有8勝4敗的高過盤率。

2.目前東區三強最不想遇到的狀況，就是提早遇到下半季狀態不差的熱火，畢竟遇到像是沒有太多經驗的老鷹或調整不到位的塞爾提克都還好打一點，換言之本場比賽76人也希望能取勝老鷹，如此增加老鷹排名向下的空間，而老鷹方面，球隊季末賽程也不算艱難，只會遭遇三支勝率過五成的對手，不過要特別留意本場比賽是老鷹客場三連戰的最後一戰，目前像是崔楊、卡佩拉、博格達諾維奇等主力傷兵，都很可能因此選擇不出賽，保護球員等於鞏固季後賽的競爭力+回主場再拚，成為本場比賽的一個賽程邏輯。

《組織與外線》：老鷹前場比賽面對的也是76人，最終球隊83比127慘輸44分，連續兩場比賽老鷹得分都不到90分，當時的比賽除老鷹無法打出下半季他們擅長的防守帶動進攻外，更重要的是兩場比賽一共只投進10個外線的冷手感，進一步來看可以發現老鷹近兩場比賽在外線出手選擇上的問題，下半季老鷹戰績好，有33.3%的出手來自於外線空檔(4-6+ Feet)，但近兩場比賽，卻只有24.7%，崔楊的受傷當時有博格達諾維奇來頂組織，但前場少了他只能用L.威廉斯打控衛下，團隊的外圍機會可以說都卡死了，面對到本身防守力度就很夠的76人，自然只會更慘，這是一個組織問題連動到投射表現的情況。

《鋒線優勢與防守壓迫》：博格達諾維奇本場比賽能否上陣，目前只能說機率約40%，不上的機率較大，但即使有上，能上陣的時間可能也有限，老鷹內線柯林斯、卡佩拉一個無球跑動不行一個需要人餵餅，就像羅多這樣的控衛本賽季此前也無法真正打出他的組織力一樣，威廉斯基本是無法一兩場就跟新隊友磨出默契的。博格達諾維奇本場如能上，他腿部的傷勢也可能影響到他最重要的急停跳投穩定性，老鷹下半季有許多直接的投射，但壞消息是本場對手76人是防守Pull Up的行家，本賽季讓對手命中率是聯盟第三低。

而老鷹的傷兵問題，也導致他們無法抵擋76人的攻勢，杭特、羅迪許持續缺陣，面對到有哈里斯、西蒙斯這樣優勢鋒線球員的76人，基本難擋。

《盤口趨勢考量》：盤口趨勢上，76人近7次如前一場比賽得分在125分以上，下一場比賽只有1次無法過讓分盤。老鷹雖然近八次對決有6勝2敗的讓分盤成績，但近五次作客面對76人，讓分盤僅1勝4敗，2018年以來三次主場取勝老鷹，76人場均勝分達27.33分，遠高於本場讓分門檻。

【本場推薦】：【76人全場的讓分過盤，-9.5】 (實際賠率及玩法以台灣運彩官網為主)

(中時新聞網)