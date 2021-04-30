桃園市大溪區薑母島因此波乾旱導致水位下降，居民無法繼續仰賴舢舨進出，長久來靠著船隻聯外的居民，只能繞行復興鄉原有的產業道路，但該路段狹窄崎嶇，難以通行返家，上周中央、地方已抵定整治原有聯外道路，由原民局專案辦理，近期舉辦會勘，預計100個工作天完成，給予民眾安全回家道路。

薑母島居民因水位大降，爛泥地裸露，導致民眾無法走較短的水路從阿姆坪搭舢舨進出，日常必須繞道從復興區三民走窒礙難行的產業道路返家，往來需耗費大量時間。居民們大嘆對外水路受阻、陸路坎坷難行，找上立法委員趙正宇陳情，盼解決薑母島交通問題。

陳情居民表示，聯外產業道路過窄又難通行，有些路段連機車都難以進出，最後甚至還沒有道路連接到住宅附近，擔心若長者即時需要就醫，不知怎麼辦？目前居住的10戶共10多位名居民居住多為長輩，目前甚至得靠年輕人走山路外出補給食品。

過去政府曾評估從阿姆坪搭橋到薑母島，但礙於環評及逾億元經費無法實行。為有效解決交通困難，從中央協調到地方，最後由桃園市政府從復興區三民一代開路，整合既有產業道路，讓居民有一條安全的路可以進出。途經北區水資源局、林務局等土地，也都答應盡力配合。

為能解決居民燃眉之急，簡化加速用地取得程序，目前市府、北水局及林務局均提供道路用地同意書，由原民局專案辦理並主導工程進行，規畫總長1.1公里混凝土鋪設剛性路面施作，在既有路基上整地後加鋪，初估連同設計、施工約要100個工作天。

(中時 )