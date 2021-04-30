溫昇豪今受訪，展露俏皮一面。羅永銘攝

溫昇分享拍戲甘苦。羅永銘攝

溫昇豪在《火神的眼淚》在火場中出生入死。公視提供

謝章穎被溫昇豪封「幹話王」。摘自臉書官網

溫昇豪11年前和隋棠、朱芯儀演出的電視劇《犀利人妻》至今成為經典，戲裡小三情節精采，戲外演員之間互動也受議論，包括朱芯儀疑被同劇女星霸凌的揣測頻被搬上檯面。溫昇豪4月30日出席公視、myVideo《火神的眼淚》，對此傳聞不置可否，笑喊：「我走到哪都被罵，我才被全台灣人霸凌吧、真正的受害者。」

觀眾至今仍對《犀利人妻》討論熱烈，溫昇豪認為這齣戲真的很成功，笑稱：「大家入戲太深，走到哪都有人說我是渣男、負心漢，明明有鑰匙，卻說我『回不去』，都11年了，我來扛，我不入地獄誰入地獄。」語重心長提醒說，人生有太多的事需要去關心，「比如生老病死啊，這種（霸凌）還好啦，拜託，天災人禍不斷，阿彌陀佛、阿門啊，那些都是小事」。

溫昇豪《火神的眼淚》平面聯訪。

他當年揹負渣男名號，心裡難受，曾跟製作人抗議把他的角色寫得太壞，但製作人回他「這部戲是服務女性的」。他為了凸顯女性在婚姻中受害，乾脆把溫瑞凡角色演得更壞，挹注更多情緒性表演替角色加分，「大家以為抓她（隋棠）的手簽字離婚的戲在劇本有寫？是我加的啊，因為服務的對象很重要」。

《火神》耗資9400萬拍攝，拍攝前，幫每位演員保了5000萬的險，「《火神》這部戲是服務全民的，我的角色比較有苦難言，凸顯消防員在這方面的脆弱，讓角色更突出」。他看完1、2集，對於劇中林志儒的兒子器捐及丁強癌末橋段感動到淚崩。他並分享，導演蔡銀娟和製作人李志薔是文青夫妻檔，所以他和年輕演員們常會在拍戲現場即興加入許多幹話，還笑封謝章穎是「幹話王」。

溫昇豪在戲劇作品飾演的老公角色都特別煎熬，這次在《火神》劇中面臨中年轉業困境及高危險的救難工作，妻子又有產後憂鬱，在家庭與工作之間陷入天人交戰，演技大噴發。

同樣身為父親的溫昇豪很能感同身受：「當時舉辦金馬奇幻影展就有一位消防員舉手說他跟邱漢成面臨一樣的問題，而我自己作為育有8歲女兒的爸爸很有同感，知道養育孩子得辛苦，更何況作為消防員的太太要在家一個人扶養小孩和顧家，丈夫又是天天出入危險的場所，太太可能會患上產後憂鬱症，這也是戲裡想要體現出台灣消防員面臨的困境之一。」

李志薔分享，曾請消防隊員票選《火》劇中最受歡迎角色：「結果正是邱漢成這位消防員爸爸，因為有太多消防員一樣面臨家庭與工作間的拉扯，這就是我們做這部戲的宗旨。」他同時希望《火神》可以發展成IP，第2季也正籌備，電影版也有討論，溫昇豪說：「希望有企業界來『斗內』。」《火神的眼淚》5月1日起，每週六晚間9點於公視、myVideo同步首播。

(中時 )