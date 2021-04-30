大石門休閒農業區自成立以來，成功推出稻米等在地特色產品，身兼休區常務理事的三坑里長徐美惠，因緣際會認識製茶公司業者，討論決定開發薄荷類香草茶，近期開始在里內與小農合作，試種香料植物，希望未來能吸引青年返鄉共同推動在地產業發展。

去年徐美惠因緣際會結識製茶公司業者，因旁人鼓吹三坑非常適合推動觀光及農產業，並介紹三坑里想要試種香草等不同作物。徐美惠與製茶公司業者雙方一拍即合，決定試種薄荷，並嘗試開發薄荷茶飲等產品。這也讓徐美惠相當振奮，認為能夠解決在地小農「會種不會銷」的窘境。

三坑里因水資源純淨豐富，環境得天獨厚，除了有稻米等優質農產，徐美惠一直希望能再推出在地特色產品，去年11月開始試種薄荷，也在里內尋求小農支持，目前已有4名青農進修後投入栽種工作。徐美惠表示，她很希望將龍潭地區原有的茶葉技術，加上三坑既有的觀光人潮，把大石門休閒農業行銷出去。

目前台灣還未有大面積栽種的薄荷田，在地產得少，多半為進口，徐美惠認為薄荷是很健康養生的職務，目前除了與製茶公司合作，也跟在地的茶工廠共同研發推出在地茶飲，希望走進三坑老街的遊客都能享用在地特色茶，已研發出伴手禮茶包準備試賣。

徐美惠契作薄荷田面積約4、5分地，由於薄荷生長周期短，3周即可採收一次，將生薄荷送往製茶公司加工，徐美惠也要統計採收成果，看看實際成效是否贏過其他作物，也希望透過活化利用閒置土地，把青農吸引回鄉。

(中時 )