金曲台語歌王洪榮宏將5月推出新專輯《惜你每一天》，同名主打歌邀來「S.H.E」陳嘉樺（Ella）對唱，2人雖然相差19歲，首度合唱默契十足，像是跨時代偶像合作。Ella自稱台語很「不輪轉」，事前特地與洪榮宏及錄音師認真討論臺語咬字、發音，以及唱歌的口氣，相當用心。

Ella表示唱臺語歌的口氣和國語歌很不一樣，抓感覺的過程，讓Ella大喊「好好玩」，但在錄音後段時，她唱歌突然感覺卡關，最後勇於突破嘗試新唱腔後，眾人一聽全部過關，直誇「就是要這個感覺」，Ella形容一開始唱得太乖，不太像自己，「後來抓到帥氣、瀟灑的氛圍之後就越唱越順。」在收工後，洪榮宏與錄音師直誇Ella很快就進入狀況，錄音過程十分順利。

他們日前拍攝新歌MV，導演原本安排要讓2人浪漫在沙灘漫步，豈料當天刮起強勁海風，Ella幾乎站不住，險被強風吹走，髮型也被吹得混亂，導演最後改移至草原拍攝，被工作人員笑虧「浪漫減分、變成草叢裡的散步友人。」

洪榮宏新專輯除了與Ella合唱，也與老婆張瀞云合唱新歌〈情人的眼中〉，昨大方曬出夫妻甜蜜合照，洪榮宏浪漫說：「情人的眼中！都是最美的！」他日前一釋出新歌，獲得好評，唱片公司砸下近百萬元包辦三立台灣台八點檔《天之驕女》片頭、片尾曲。

洪榮宏（右）曬出與老婆甜蜜合照。（摘自臉書）

(中時 )