梁心頤（Lara）日前推出單曲〈戒掉你〉，她與音樂總監、同是第二代「南拳媽媽」成員的張傑，來到POP Radio《幕前幕後偷偷看》接受主持人toto專訪，問到是否有機會再合體南拳媽媽？Lara表示，在「南拳媽媽」10周年時就在想這件事，後來則趨於被動，「希望20周年前能圓大家的夢」。至於未來除了將發專輯，戲劇或新平台的嘗試都不排斥。

單飛南拳媽媽後，Lara自立門戶，同時也戒掉以前對事情的執著。以前不唱情歌的她，卻在演出的時候發現唱「芭樂歌」能與歌迷對頻，讓她覺得很有力量，「喜歡也享受由自己的能量帶給觀眾的東西」，讓Lara終於表態想唱情歌，更預告今年暑假將推出全情歌的專輯。

公司原先計畫新作品由張傑寫曲，Lara填詞，但感情空窗的兩人遲遲無法交功課，Lara笑稱自己和張傑雙雙被公司要求「去談戀愛」，提到感情生活， Lara表示，新歌〈戒掉你〉就是將心中一段無法開花結果的感情唱出來，她自言當時「陷得很深」，甚至對方明示沒有交往的念頭，Lara仍勇敢示愛，「後來花了3年才醒」，也因此催生出新歌。

(中時 )