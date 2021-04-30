民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉嫌吸毒、詐欺等案，被逮捕聲押獲准時，引發民進黨高層震怒。民進黨北市黨部29日卻對是否開鍘，遲遲未做出決議，稱留待下周再開會討論。媒體人羅友志，蔡英文此次為什麼會出手，是因為她重視PTT年輕人的聲音，看到他們已經開始不滿，不處理不行，因此她急了！

民進黨中央針對趙介佑案發布兩次聲明，民進黨發言人顏若芳29日指此案社會高度關注，黨中央也同樣重視。強調此案嚴重影響該黨的名譽及形象，已責成北市黨部迅速完成除名處分。並指黨員若嚴重影響民進黨名譽及形象，將會依黨章及紀律評議裁決條例規定，予以嚴厲處分，絕不寬待，民進黨也會持續關注台北市黨部後續處置狀況，並適時向社會大眾說明。

羅友志30日在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，趙介佑的案子，很多人蠢蠢欲動，總統蔡英文聞到什麼風聲呢？應是她在年輕人心目中，已經開始折損了。

羅友志接著表示，蔡英文此次為什麼會出手？可去PTT看看，趙介佑的案子在PTT裡是用踢爆、爆卦，以前這些年輕人對國民黨黑金之類的事情，是恨之入骨，未料現在對象卻換成民進黨。從爆卦下面年輕人的留言來看，可見他們對此爆炸性的事件 ，已經到了怒的程度，若可以翻譯的話，幾乎都是3個字「你騙我」他們認為民進黨不是告訴他們只有國民黨是黑金，為什麼民進黨也是這樣，裡面的留言動輒1千多則，所以蔡總統也看到了。

羅友志指出，蔡總統非常重視網路，尤其是PTT年輕人的聲音，他們已經開始不滿，不處理不行，她急了！因為她念茲在茲的全是2022年的地方選舉，她得靠這些年輕人，她已經跟年輕人綁在一起，若再不處理，會出大事。有些民進黨人看到PTT後也知道慘了，因為若讓「黑金」兩字，從國民黨身上抓過來tag到民進黨身上，2022年地方選舉一定是兵敗如山倒，而她在2020總統大選拿到的817萬票，會打幾折，可以想像得到。

羅友志表示，光是PTT裡1千多則討論趙介佑的留言，連他看了都心驚膽跳，「天啊！怎麼一個趙介佑，就搞成這個樣子」。至於開鍘趙介佑，民進黨算是壯士斷腕嗎？不過，他看到的是，民進黨還在選舉，只是在想自己未來的路要好好經營下去。

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(中時新聞網)