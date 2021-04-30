謝佳見（中）重回拍攝場景。（哈哈台提供）

謝佳見為主演的網劇《酷蓋爸爸》接受哈哈台主持人今童和勾勾的訪問，主持人到他剛來台灣時候Bar surfing（跑吧）的路線喝一波。他尺度大開，聊到第一次床戲獻給《酷蓋爸爸》，還大聊清槍。

金童好奇為何謝佳見從影多年沒跟女主角演過床戲？他的答案竟然是「我怕演太真啊」，金童抓到機會再下猛藥：「多久安慰自己1次？」謝佳見回答「現在嗎？現在1天1次」，如此真性情的回覆嚇壞工作人員。

27歲之前，謝佳見自覺是個無聊的人，成天躲在家，後來發現原來跟朋友喝酒是一件很有趣的事後，自此愛上跑趴。有些導演還指定要他拍戲前一天要喝茫，隔天再來拍，他也自嘲宿醉後能更快上戲，酒量驚人的他，回憶起10年前讀他的成名之作《十六個夏天》劇本的時候，就是在酒吧邊喝邊讀，放鬆的狀態助他快速進入角色，一舉入圍金鐘獎。

謝佳見喜歡比較新潮的地方，「我喜歡Woobar這種有熱鬧的氣氛，又有個空間是屬於你的，夜市人太多，便利商店的用餐區也是很熱鬧啦～但我比較愛慕虛榮嘛（笑）我就喜歡這種虛華有格局的環境」。

謝佳見跟哈哈台的觀眾大聊「虛華」這件事，雖然乍到時，他覺得星馬的大樓比台北的大樓高、新又前衛，但在台灣生活過了之後，就會覺得台灣很有人情味，保有傳統的美好。此外，台灣很方便，在路上走路很安全。剛取得台灣永久居留權的他，積極擴大演藝版圖同時，也已落腳台灣、深耕台灣市場。

即將於4月底走入歷史的餐酒館Fairy是《酷蓋爸爸》男主角Damien劇中開設酒吧的拍攝場景，《酷蓋爸爸》戲劇意外成為見證台北地景的時代記憶。私底下的謝佳見也曾開設過酒吧，原因卻是自己愛喝，「就是要醉啊，不然喝來幹嘛」，語畢隨即炫耀起通常都朋友買酒給他喝比較多。

主持人金童與勾勾好奇「到底怎麼樣才算跑吧呢」？「如果哪家可以待比較久，那那一間就是心目中的好酒吧，但如果一個晚上跑了5、6家，那就表示那天沒有什麼搞頭的意思」，一說到酒吧，他喜悅的眼神與自豪酒量的神情沒有在客氣。

本集《酷蓋爸爸》地陪特別企劃已於昨(29)日晚間在哈哈台Youtube頻道播出，謝佳見超多猛料首次公開！亞洲第一部同志家庭喜劇《酷蓋爸爸》已在GagaOOLala線上影音平台上架，今（4/30）晚將播出第3集。

(中時 )