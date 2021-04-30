好暖心！宜蘭羅東當地知名「貓咖飛」咖啡廳，陳姓女店長(17日)下午在店內工作時突昏倒，當時店內一名男客緊急施以CPR救回她一命。事後這名老闆娘上網尋恩人，沒想到網友力量強大，竟找到這名挺身救人的男客，就是警專38期的學生李泰億。陳姓老闆娘獨家接受《中時新聞網》訪問，淚謝恩人「讓我有再活命的機會」。

宜蘭咖啡廳陳老闆娘日前突在店內昏厥，突然領悟到生命的可貴。（照片/蔡琬婷 拍攝）

陳老闆娘表示，昏倒時完全沒感覺，事後才知道狀況如此嚴重，當下醒來，連謝謝還來不及說，就被送上救護車了。她更透露，沒人希望遇到這樣的事，最重要的是非常感謝，才會透過網路po文，來尋找這位救命恩人。

宜蘭羅東鎮光街上知名咖啡廳「貓咖飛」，總吸引不少愛貓人士前往。（照片/蔡琬婷 拍攝）

憶起事發當天，老闆娘有感表示：「突然意識到生命的可貴，很多事當下沒去做，很有可能就沒機會了。」她更想當面跟警專李同學說聲謝謝，讓她有繼續活下去的機會。不過老闆娘也透露，這名李同學想低調，目前已先透過警專老師幫忙轉達感謝之意了。

宜蘭「貓咖飛」陳姓老闆娘的救命恩人，就是警專38期的學生李泰億。（照片/警專 提供）

(中時新聞網)