隨著玻璃基板、偏光片等相關零組件原物料嚴重短缺，市場供需緊張，面板價格隨之上漲，帶動面板三虎股價上揚。不過群創近期遭獲利了結，股價較為不理想，專家認為面板就目前供需而言，5、6月報價應該會再上調，4月營收也有望再創新高，只要群創首季財報公布，應該會追上友達股價。

由於IC驅動、偏光片、玻璃基板等零組件缺貨，面板報價持續上調，市場上供需緊張，訂單能見度到第3季，帶動面板族群股價隨之上漲，不過面板三虎29日僅彩晶收紅，友達和群創雙雙翻黑，群創跌幅達到3.37%。

第一金投顧董事長陳奕光在《理財達人秀》中表示對面板族群仍是看好的，依目前供需來看，面板5、6月報價應該還會上漲，4月營收有望再創新高，因此第二季獲利預計會超1.2元，群創、友達全年估計為5至6元；此外，他提到群創財報還沒公佈，認為其財報應該與友達差不多，然而群創股價跟友達差了約2至3元，股價應該會後來居上。

友達公布首季財報，合併營收約829.41億元，季增3.0%，較同期相比攀升54.5%，稅後淨利達118.42億元，創下13年單季高點，每股盈餘1.25元，獲利表現亮眼。

另外，面板族群受惠相關零組件短缺，訂單能見度明朗至第三季、面板報價再度上修，鑑於上述理由，大型投顧機構摒棄一直以來對友達、群創的評價法，以本益比的方式分別給予42元、40元的目標價。

(中時新聞網)