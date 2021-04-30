歐洲國家不如英、美兩國讓全民實施接種腳步穩定，加上新一波疫情來襲所實施的封鎖措施，歐盟統計局 (EuroStat)周五(30日)指出，繼去年第四季經濟成長率下滑0.7%，2021年第一季歐元區經濟成長率初值季減0.6%，呈現雙底衰退，導致歐股午盤翻黑，美股3大指數期貨盤前走低。美股周五開盤下跌71.61點、以33,988.75點開出，亞馬遜股價開盤上漲超過1%、獨撐科技股下跌表現。

截至台灣時間晚間9點35分，道瓊指數下跌150.49點或0.44%、暫報33,909.87點；標普500指數下跌21.24點或0.50%、暫報4,190.23點；那斯達克指數下跌84.66點或0.60%、暫報13,997.88點；費城半導體指數下跌51.37點或1.60%、暫報3,151.13點。

4大科技巨頭股價除亞馬遜之外齊跌，電動車大廠特斯拉股價下跌近1%、暫報670.45美元。台積電ADR股價下跌1.72美元或1.44%、暫報117.38美元；聯電ADR股價下跌0.13美元或1.28%、暫報10美元。英特爾股價下跌0.84%、暫報57.79美元；AMD股價下跌1.14%、暫報82.96美元；NVIDIA股價下跌0.91%、暫報607.44美元。

最新數據顯示，3月美國個人消費支出物價指數（PCE）年增2.3%，核心PCE物價指數年增1.8%。PCE 物價權重較大的醫療健保項目穩定成長，房價維持高檔，交通運輸成本波動仍大，相較於CPI，PCE更能反應實際通膨表現，顯示在原物料缺貨、漲價等題材之下，通膨率的確有強勁的上漲趨勢。

歐洲經濟方面，由於疫苗接種進度緩慢以及封鎖措施導致經濟復甦跡象停滯不前，除法國經濟表現強勁之外，歐元區其他地方呈現衰退情況，導致歐元區經濟體面臨雙底衰退，美國第一季經濟成長率則是與歐洲大相逕庭，第一季GDP季增年率達6.4%。不過，IHS Markit所提供的4月歐元區製造業採購經理人指數(PMI)來到63.3、服務業PMI來到50.3、脫離枯榮值之下，接連幾個月穩定上升，顯示歐元區經濟雖然幾度受到疫情攪局，但仍朝著經濟復甦的方向前進。

(中時新聞網)