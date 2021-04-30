木蘭女足聯賽在5月1日勞動節進行本季第3輪賽事，最大焦點是賽史首次移師宜蘭，由新北航源FC在宜蘭高中足球場對陣桃園國際，兩隊都要力拚首勝，另外兩戰的主隊台中藍鯨與高雄陽信，則要提前舉辦母親節慶祝活動。木蘭聯賽整理的觀戰焦點如下：

★新北航源FC vs. 桃園國際

1. 淵源極深的兩隊上一季交手，國際以2勝2和（聯賽1勝2和，聯賽盃1勝）取得優勢，航源對國際已4連不勝，上次取勝為2019年第11輪（2019年8月17日），當時航源以4比3大逆轉贏球。

2. 航源前兩輪運動戰中未能進球，僅靠小將李翊汶的罰進一個12碼球，攻擊火力仍待改善；但第2輪完封逼和首戰攻進5球的台北熊讚，堅強防守將是新北軍團的最大本錢。

3. 國際前兩輪不僅未能取得進球，兩戰共失9球也是全聯賽最差，今年首次出征客場不容樂觀，攻守都需大幅改進。

4. 陳燕萍、李翊汶、曾筠雅倒戈對陣老東家國際，其中李翊汶過去效力國際兩季攻進7球，與丁旗並列隊史聯賽進球王，本輪表現令人期待。而效力過航源的國際球員纚固．妮卡兒、王佳玉也將在此輪對上熟悉的前隊友。

★台中藍鯨 vs. 台北熊讚

1. 誰能打破對手金身：藍鯨與熊讚本季前兩輪均無失球，本戰誰能擊破對手防線、造成首次失分？

2. 雙方上次在太原球場交手是去年第2輪，藍鯨以0比1告負，574天的不敗紀錄也因此終止，但接下來3次對戰藍鯨全勝（2場聯賽，1場聯賽盃），而這個對戰組合去年4度交手均以1球分勝負，可說是木蘭最激烈的對戰組合之一。

3. 甫獲得第2輪台灣運彩最佳防守球員的藍鯨香港門將吳卓蔚，去年來台首秀就是在聯賽盃準決賽面對熊讚（被蘇芯芸攻進1球）；倍受矚目的藍鯨美國外援瑪芮兒（MARIEL GUTIERREZ）也有機會在本戰迎來台灣處女秀，再加上上周攻進木蘭生涯首球的泰國國腳頌賽與田中麻帆，四大外援合體令人期待。

4. 熊讚前兩輪攻進5球，進攻火力為6隊之冠，但5球均為開幕戰所攻下，第2輪面對航源的頑強防守則被完封，本戰火力是否能及時復甦？

★高雄陽信 vs. 花蓮

1. 高雄陽信隊史從未在開季前3輪取下2勝，本季若獲勝就可創造歷史，即使是和局也能創下開季前3輪拿下4分的隊史新高。

2. 李綉琴是自2019年以來，對花蓮進球最多的木蘭球員（5球，例行賽3球，總冠軍戰2球），丁旗則是在去年對花蓮攻進最多球的木蘭球員（3球，例行賽1球，聯賽盃2球），他們本季加入陽信後是否還能發揮花蓮殺手本色？而本季加入高雄的丁旗、楊雅涵均為花蓮舊將，本戰能否對老東家取得進球？

3. 花蓮在2020年對陣陽信2勝1和（進8球，失0球），而東部女王對綠衫軍已連續352分鐘未失球，上次陽信對花蓮破網是在2019年8月17日，由丁家英進球；此外，本季花蓮前兩輪1球未失，上次失球是在去年聯賽盃準決賽，被當時效力桃園國際的丁旗進球。

(中時 )