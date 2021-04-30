民進黨高層趙映光之子趙介佑案持續延燒，北市黨部主委吳怡農也因不肯立刻開除趙介佑捲入風波，遭酸「趙氏家族」的魁儡，對此吳怡農表示趙氏家族背景自己也是看新聞才知道，但有網友翻出去年底何志偉在吳怡農通過後一句「聽到黑道都會心生畏懼」，驚呼何根本先知，更要吳怡農別再打官腔了。

時間回到去年12月底，時值民進黨台北市黨部主委選舉前夕，黨中央開特例，成功使吳怡農坐上北市黨部主委大位，也被戲稱「吳怡農條款」，當時何志偉在會後受訪時，大酸當天中執會關鍵字是「黑道」，更稱「我每次聽到黑道都會心生畏懼」。

去年底何志偉在吳怡農通過後，一句「聽到黑道都會心生畏懼」讓人摸不著頭緒，但隨著趙介佑案延燒，網友也翻出直呼先知。(圖／本報資料照、吳家豪攝)

何志偉當時還說，會議中最不敢有意見的就是自己，很怕哪一句話說錯，又怎麼了：「會中討論最多的就是黑道，過去因為黑道大幅度入黨，控制一些東西，所以才會有幾年的反黑道條款」，更語帶玄機表示：「市黨部更沒有黑道，更沒有黑道在裡面開會」。

如今隨著趙介佑案延燒，這段往事也再度被網友翻出，直說：「還以為何志偉在反串，原來說的都是實話」、「市黨部就是黑道在裡面開會XD」、「果然是白天罵黑道，晚上叫大哥」、「當初就覺得奇怪，為何突然要刻意提到黑道」、「何志偉根本先知...」、「原來何當初是在講這個啊，終於懂了」、「以後何志偉的話都要認真聽了，全都是真的」、「何志偉2020就講白了，結果農農今天說他看新聞才知道趙家背景」。

國民黨台北市議員徐巧芯也在臉書PO文提及此事，指出何志偉當時這段話，如今看起來就像個預言，預示了近期松山分局、北投分局荒腔走板的事件。徐巧芯砲轟民進黨，北市黨部評召竟然是黑道角頭，妹妹還可以當執行長，兒子販毒還可以在臉書不斷炫耀自己的特權，同樣相當有「背景」的黃承國更可以擔任國策顧問，到底要提什麼國策？難道真是黑道治國？

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(中時新聞網)