民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑，近日因販涉毒品等案遭到聲押。趙映光則對民進黨立委何志偉在評委會力挺趙介佑表示感謝，強調何志偉家族有生之年任何選舉他會全力支持。對此，宅神朱學恒嘲諷，趙介佑一定覺得爸爸很OX，出事反而不挺自己兒子，去挺別人兒子，他都要拭淚了。

外傳和趙家「有關係」，近日有網友PO文指出，「吳怡農參選主委的幕後大推手是趙氏家族」，民進黨台北市黨部主委吳怡農今(30日)受訪回應，他不需要做任何刻意的切割，但是他是因為涉入黨務才認識召集人，擔任主委後才認識所有人，「民進黨絕對不容忍黑道的介入」。

不敢辦趙介佑？ 吳怡農稱上周才知「趙姓黨員」事件 照程序3天後開除

何志偉則強調，身為黨部評委，要依照規定辦理，過去太多因沒照程序走，後續因程序問題沒有處理，不希望到時被告或黨籍又回復。

【LIVE直播】兒涉毒染黑重創民進黨形象 趙映光現身鞠躬致歉：對不起黨｜2021.04.30

趙映光今(30日)下午出面受訪表示，他只是北投地方小人物，不是政黨高層，並提到此事最對不起黨與陳勝宏、何志偉，昨天在評委會對他兒子的力挺，希望此事到此為止，評委會盡快召開、盡速處理。

至於吳怡農說「不會讓黑道介入民進黨」，趙映光回應，「民進黨其實也沒什麼黑道問題，主委這樣講我絕對支持，希望入黨的黨員都應該要嚴審，辭黨職一事，一切會照程序走」。

宅神30日臉書大酸趙映光父子，「他兒子趙介佑一定覺得爸爸很ㄎㄧㄤ，平常殺人放火、賣毒品、搶救護車不管，一出事反而不挺自己兒子去挺別人兒子，真是推己及人，拭淚」。

他兒子趙介佑一定覺得爸爸很ㄎㄧㄤ 平常殺人放火賣毒品搶救護車不管 一出事反而不挺自己兒子去挺別人兒子 真是推己及人啊【拭淚】 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年4月30日 星期五

(中時新聞網)