離岸風電集中在中部彰化外海，發電上岸得靠台電推動的加強電力網計畫才能併入電網，不過卻發生彰濱超高壓變電所主變壓器建照延遲取得狀況，恐影響風電商送電計畫。對此台電表示，已調整工序，把後面的彰一乙開閉所提早2年來到今年完工，用「借道」方式讓離岸電力併入電網，不會延誤。

2025年政府規劃 離岸風力發電要設置5.7GW容量，台電從2018年就開始執行8年的「離岸風力發電加強電力網第一期計畫」，透過導線、開閉所、變電所、升壓站建置，在2025年前，分別在桃園建置可容納1.14GW、彰化6.5GW的離岸風電併網容量。

中部外海有9家離岸風電商林立，今明兩年有達德允能、台電自己的離岸一期，沃旭大彰化東南及西南等風場要完工，需上岸併網容量不少。但是加強電力網一期計畫卻出現彰濱超高壓變電所2部主變壓器工程建照無法取得問題，讓開發商至為緊張。

台電主管表示，確實原本是今年要先完成可容納1GW的彰一甲開閉所，迎接新完工的離岸風電電力，但是因彰一甲往後到彰工升壓站，再送電到彰濱345KV超高壓變電所的主變壓器建照，因縣政府審查延遲拖到，所以已經調整工序，改採「借道」彰一乙計畫。

彰一乙工程原定2023年完工，可容納1.5GW併網容量，台電指出，決定提早2年到今年完工，如此海上風電電力可藉由這裡，直接到中港超高壓變電所，送入電網，不必走彰濱超高壓變電所路線。

台電說，等之後彰濱主變壓器工程完工，到時再回復兩迴路路線送入電網，至於桃園的電力網計畫目前則是順利進行。雖中部有狀況，但保證不影響開發商送電權利，如有延遲，也會依照合約給予收購加長補償。

(中時 )