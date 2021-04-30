「109學年國小足球世界盃」30日在高雄中正體育場完成為期3天的女子組複賽，在地傳統勁旅桂林國小在晉級賽以7比3擊退嘉義的六美國小，與另兩支港都隊伍新民國小、瑞興國小挺進16強決賽，力拚冠軍金盃。衛冕者南投水里國小則經歷未帶證件虛驚，強勢晉級。

桂林國小六年級的主將吳昆慧笑說替自己的表現打了7分，雖然賽前非常緊張，怕對手比自己厲害，上場觀察對手的持球表現之後才放心不少。吳昆慧還透露平常除了足球之外，也喜歡武術操弄兵器。

桂林國小總教練簡晉暉在晉級後表示，賽前已觀察過對手的陣容及實力認為應有很大勝算，因此在比賽進行不到一半便以五上五下讓其他五年級學妹磨練，沒想到學妹們表現超積極，將比數拉開奠定勝果。簡晉暉相當期待這批球員能為高雄留下冠軍金盃，只希望抽籤保佑不要提前對上南投水里。

對手認證有顏值又有球技的水里國小，在歷經了未帶證件風波虛驚後，全隊順利挺進淘汰賽。在面對新竹女足強權之一的興隆國小時，水里五、六級全部球員輪番上陣，以12比0大勝對手，展現冠軍相。

水里總教練顧見福賽後表示，比賽期間往往會出現很多狀況，不管是人為與否都要堅定信念、往勝利的方向大步邁進，今年不同以往除了提升技術層面外，全隊也更有向心力、態度也比以往積極。

水里為了尋求衛冕，全隊戰力整合狀況不錯，五年級學妹在實力上也都能順利銜接，頂住學姊下場休息的戰力，尤其是全子宇在歷經去年的洗禮後戰力更全面化，今年接任隊長一職後，她坦承壓力超大，因為要自主訓練也要在場上指揮提醒隊友，更要顧好課業，雖然成績保持在全班前3名，但是長輩還是希望她不會因為足球而荒廢學業。

複賽結束後大會也隨即展開16強決賽抽籤，水里國小為所有學校公認最不願遭遇到的對手，當宣布「籤王」由花蓮銅蘭國小獲得時，全場一片歡呼聲，其他學校頓時鬆了一口氣，花蓮銅蘭國小教練表示：「還有時間練習，我們有信心能擊敗衛冕軍！」

(中時 )