劉子銓在《無聲》演男主角。公視提供

劉冠廷在《火神的眼淚》扮演消防員。公視提供

公視新創電影長片作品《無聲》，將在本周日（5／2）於公視首播。去年院線上映不僅口碑好評不斷，票房佳績也相當亮眼，當時上映時，全台票房衝破5000萬，擠進2020年全台電影票房排行榜前10名，榮登第6名賣座電影寶座。

《無聲》在放映期間收到來自各界的好評回饋，劉冠廷飾演任教於聾人學校的大軍老師，憶起拍攝過程中收到印象深刻的回饋，感性表示：「開拍前我學的手語，被聾人朋友稱讚了覺得很開心，希望這個社會對聾人更加友善，不要因為覺得不好意思就放棄求助或幫助別人的可能。」

飾演男主角張誠的劉子銓，分享在某場映後座談上有觀眾表示，看他的表演會誤以為他真的是聾人，他開心表示：「這表示有達成與自己的約定，就是希望自己不只是『扮演』聾人，而是『變成』聾人，很開心居然有人會真的這樣認同我在電影裡面的表現。」希望這次在電視頻道播出能讓更多人欣賞。

巧合的是，劉冠廷的新劇《火神的眼淚》將在周六（5／1）晚間9點於公視首播，劉冠廷在片中飾演個性火爆富有正義感的消防員林義陽，與溫昇豪、陳庭妮、林柏宏有許多對手戲。

公視頻道這周末，連續2天都有劉冠廷的作品播出，讓喜愛他的網友興奮表示「完全霸屏公視了啊」、「周末都能看到他實在太幸福了」、「這禮拜根本是冠廷周 」。

(中時 )