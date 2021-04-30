日本77歲富豪野崎幸助生性風流，自揭睡過4000多名女子成名，然而他2018年卻在娶了22歲AV女優須藤早貴3個月後，就被發現半裸陳屍在床上，須藤早貴更在本月28號因涉嫌殺人罪被逮捕。如今案情又有最新進展，日本警方調查發現須藤早貴因害怕金援被斷，才會痛下殺手在晚餐下藥，毒害丈夫。

77歲野崎幸助2018年於家中暴斃身亡，檢驗結果發現，他死前服用過量興奮劑。據《時事通信》與《每日新聞》報導，和歌山縣警方調查發現，須藤早貴涉嫌在與丈夫在單獨吃晚餐時，趁機在食物中加入興奮劑，導致丈夫身亡。

須藤早貴不滿丈夫提離婚，痛下殺手。(取自日網)

至於須藤早貴的殺人動機為何？警方透露須藤早貴以每月100萬日幣(約台幣25.6萬)的零用錢為條件，答應嫁給野崎幸助，然而須藤早貴婚後卻長時間待在東京，不願回和歌山縣陪丈夫，野崎幸助也因此多次向親友抱怨，後來乾脆向妻子提出離婚要求。

據悉，兩人更為離婚一事大吵，令須藤早貴擔心沒了經濟來源，一時起心動念痛下殺手，並順理成章繼承龐大遺產。而警方亦在須藤早貴的手機中，發現她曾搜尋殺人、如何買到興奮劑等關鍵字。

(中時新聞網)