以往總是以貴族白面書生形象示人，外型俊秀的韓國男神丁一宇，相隔2年再度出演古裝劇《打包袱－盜取命運》，不僅打回平民淪為粗曠無賴，更奪走少女時代俞利的「第一次」。俞利首次接拍古裝劇，韓服扮相令全球粉絲驚豔，但除了苦情頂著強風跳崖之外，還陷入三角關係讓丁一宇、申譞洙為其爭吵咆哮，自己樂得開心又幸福。美聲型男申譞洙肖想大嫂還不夠，更期待與情敵丁一宇來場激烈衝突。

該劇以朝鮮時代為背景，劇情描述專門幫光棍魯蛇綁架寡婦的巴宇（丁一宇 飾），某次不小心綁錯人，擄走國王光海君庶出的女兒秀景（俞利 飾），進而譜出一段浪漫愛情以及翻轉人生的故事，劇組於今（30日）在首爾舉辦新戲記者會。劇名中的「打包袱」一詞是韓國古代的一種風俗，當時超過適婚期的單身男子，會偷偷以包袱擄走寡婦來當自己的妻子。本劇3位主演丁一宇、俞利、申譞洙紛紛表示自己原本對此風俗不甚了解，都為戲去查了很多資料做功課，但其實相關史料也不多，不過有趣的是。「打包袱」一詞的韓文「보쌈」與韓國經典美食「菜包白切豬肉」同字，因此3人也笑稱這次的合作是宛如美食店般的組合。

曾出演《擁抱太陽的月亮》、《獬豸》等古裝劇中的「歷史劇男神」丁一宇，這次將以粗曠頹廢的外型登場，他透露為了符合角色形象，首次嘗試了黏假鬍子、戴長假髮的造型，每次開拍前光是化妝就要花2小時，除了同樣因本劇中有大量武打戲，而在開拍前就開始努力健身，加上忌口只吃雞胸肉外，更因為是少女時代的粉絲，當初在得知這是俞利第一次接拍古裝劇之後，對於2人即將到來的合作相當期待。預告中也可看到丁一宇有解開上衣，裸上身大秀肌肉的養眼鏡頭，相信戲劇正式開播之後絕對不會讓粉絲失望。

自從劇照、預告公開之後，粉絲就對俞利難得一見的古裝扮相驚艷不已並造成話題，俞利透露其實初次嘗試古裝，一開始在妝容及服裝上都感到很不方便，且對於講古語的語氣、用詞、發音都很生澀，好在慢慢習慣了，雖然在劇中也有自己跳崖的驚險場面，但工作人員都有在旁協助做好安全措施，再加上原本就很喜歡騎馬，這次又有大量騎馬的橋段，所以拍攝時真的很開心。劇中丁一宇和申譞洙都心向俞利，2男每次碰面都會針鋒相對，記者會主持人特別為此詢問俞利有何感想，俞利也很直率地嬌笑著回答「很幸福」。

先前演出過許多深情、正直角色，有「美聲匠人」之稱的型男申譞洙，這次飾演對大嫂俞利一往情深的貴公子「大業」，除了將以大量武戲一展身手之外，還透露自己會和丁一宇有激烈衝突的場面，相信觀眾看主角們在三角關係中為了彼此重視之人而產生的各種糾葛也會是一種趣味。該劇明（1日）起，每週、六日在friDay影音上架更新。

(中時 )