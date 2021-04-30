民進黨台北市黨部評委趙映光之子趙介佑涉毒品與詐欺案，遭法院羈押禁見，而趙介佑3年前曾在北投分局二樓偵查隊拍下洪姓受訓人的照片引起爭議，對此，北投分局刑大隊長昨（29日）面對媒體追問，究竟可不可以在局內隨意拍下犯人照片上傳臉書？刑大則支支吾吾，連連回應，「痾…痾…痾…」，最後才說緩緩地吐出，「應該是不可以。」
據了解，趙介佑為北聯幫成員之一，是北投地區赫赫有名的地方人士，其父親趙映光於台北市媽祖協會任職理事長，該協會在本月10日遭到2名槍手連轟十槍，警方經過偵辦終於28日策動兩名槍手投案，而槍手投案後卻扯出趙介佑，直指是趙朝他們的小弟餵毒害命，才因此挾怨報復，槍擊協會。
趙介佑三字曝光媒體後，其過往個人臉書內容被翻出，攤開在大眾視線下，立委邱顯智發出一張趙介佑於2018年4月10日上傳的照片，該場景是北投分局二樓偵查隊辦公室，照片則為一名洪姓受刑人開心的吃著便當，趙介佑在內文寫下，「誰像你這麼好關，還可以出來吃便當」，掀起輿論撻伐。
照規定來說，受刑人若要步出監獄，檢警依規需辦理借提手續，而這張照片中的洪姓受刑人明顯處於借提在外放風的狀態，但借提中，是否允許親友會面，成為大眾關注的焦點之一。
據此，北投分局昨日召開記者會，說明案情，不少媒體針對趙介佑2018年在偵查隊辦公室所拍下的照片提問，媒體問，「如果我跑到分局、問筆錄的時候，我可不可以拍下照片上傳臉書」，北投分局偵查隊長則面露尷尬，連連回應「痾…痾…痾」，最後才緩緩回應，「應該是不可以。」
北投分局的回應曝光後，不少網友不買單，在中時新聞網YouTube頻道留言砲轟，「散漫，警界尊嚴在哪，還要不要臉」、「丟光警察的臉」、「什麼叫應該是不行？」、「官方說法」、「又是一大堆官腔」、「不行了，還沒有違法嗎？」、「警察不敢說話」、「連不行都說的支支吾吾，看來被洗的很深，怕說了會得罪誰，好慘。」
(中時新聞網)
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