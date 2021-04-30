趙介佑爆警局見入監友「嘻笑拍照還po網」 北投分局被記者問到啞口無言

民進黨台北市黨部評委趙映光之子趙介佑涉毒品與詐欺案，遭法院羈押禁見，而趙介佑3年前曾在北投分局二樓偵查隊拍下洪姓受訓人的照片引起爭議，對此，北投分局刑大隊長昨（29日）面對媒體追問，究竟可不可以在局內隨意拍下犯人照片上傳臉書？刑大則支支吾吾，連連回應，「痾…痾…痾…」，最後才說緩緩地吐出，「應該是不可以。」

據了解，趙介佑為北聯幫成員之一，是北投地區赫赫有名的地方人士，其父親趙映光於台北市媽祖協會任職理事長，該協會在本月10日遭到2名槍手連轟十槍，警方經過偵辦終於28日策動兩名槍手投案，而槍手投案後卻扯出趙介佑，直指是趙朝他們的小弟餵毒害命，才因此挾怨報復，槍擊協會。

趙介佑三字曝光媒體後，其過往個人臉書內容被翻出，攤開在大眾視線下，立委邱顯智發出一張趙介佑於2018年4月10日上傳的照片，該場景是北投分局二樓偵查隊辦公室，照片則為一名洪姓受刑人開心的吃著便當，趙介佑在內文寫下，「誰像你這麼好關，還可以出來吃便當」，掀起輿論撻伐。

照規定來說，受刑人若要步出監獄，檢警依規需辦理借提手續，而這張照片中的洪姓受刑人明顯處於借提在外放風的狀態，但借提中，是否允許親友會面，成為大眾關注的焦點之一。

據此，北投分局昨日召開記者會，說明案情，不少媒體針對趙介佑2018年在偵查隊辦公室所拍下的照片提問，媒體問，「如果我跑到分局、問筆錄的時候，我可不可以拍下照片上傳臉書」，北投分局偵查隊長則面露尷尬，連連回應「痾…痾…痾」，最後才緩緩回應，「應該是不可以。」

北投分局昨召開記者會說明趙介佑三年前在警局拍下借提犯人的案情，刑大面對媒體追問，支支吾吾。（擷取自中時新聞網影音）

北投分局的回應曝光後，不少網友不買單，在中時新聞網YouTube頻道留言砲轟，「散漫，警界尊嚴在哪，還要不要臉」、「丟光警察的臉」、「什麼叫應該是不行？」、「官方說法」、「又是一大堆官腔」、「不行了，還沒有違法嗎？」、「警察不敢說話」、「連不行都說的支支吾吾，看來被洗的很深，怕說了會得罪誰，好慘。」

北投分局昨日的回應曝光後，不少網友不買單，紛紛在留言區開酸。（翻攝中時新聞網YouTube）

(中時新聞網)