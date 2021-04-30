中國國家統計局網站4月30日發布的《2020年農民工監測調查報告》（下稱《報告》）顯示，2020年農民工月均收入4072元（人民幣．下同），比上年增加110元，增長2.8％。

《報告》顯示，2020年全國農民工總量約2.86億人，比上年減少517萬人，下降1.8％。其中，外出農民工約1.7億人，比上年減少466萬人，下降2.7％；本地農民工約1.16億人，比上年減少51萬人，下降0.4％。

在外出農民工中，年末在城鎮居住的進城農民工約1.31億人，比上年減少399萬人，下降3.0％。跨省流動農民工7052萬人，比上年減少456萬人，下降6.1％；在省內就業的外出農民工9907萬人，比上年減少10萬人，與上年基本持平。

東部地區輸出農民工人數減少最多，佔減少總量的一半以上。在東部地區務工人數減少也最多，中西部地區吸納就業的農民工繼續增加。東部地區就業的農民工約1.51億人，比上年減少568萬人，下降3.6％，佔農民工總量的53％。其中，去年在京津冀地區就業的農民工2076萬人，在江浙滬地區就業的農民工5179萬人，在珠三角地區就業的農民工4223萬人。

《報告》還顯示，農民工月均收入4072元，比上年增加110元，增長2.8％。其中，外出農民工月均收入4549元，比上年增加122元，增長2.7％；本地農民工月均收入3606元，比上年增加106元，增長3.0％。東部地區農民工月均收入增速快於其他地區，製造業農民工月均收入增速最快。

(中時 )