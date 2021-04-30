華夏科技大學傑出校友、深圳台商立輝股份有限公司總經理張書文，畢業後事業有成，3年前以父親張欣威將軍的名義設置「張欣威將軍紀念獎學金」，每年回饋母校10萬元。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學傑出校友、深圳台商立輝股份有限公司總經理張書文，畢業後事業有成，3年前以父親張欣威將軍的名義設置「張欣威將軍紀念獎學金」，每年回饋母校10萬元。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學傑出校友、深圳台商立輝股份有限公司總經理張書文，畢業後事業有成，3年前以父親張欣威將軍的名義設置「張欣威將軍紀念獎學金」，每年回饋母校10萬元。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學傑出校友、深圳台商立輝股份有限公司總經理張書文，畢業後事業有成，3年前以父親張欣威將軍的名義設置「張欣威將軍紀念獎學金」，每年回饋母校10萬元，資助機械工程系學生，28日與夫人連袂出席頒獎典禮，嘉惠20位清寒優秀學生。

典禮開始，首先由華夏科技大學陳錫圭校長代表學校致贈感謝狀，感謝張書文校友「義行可風」。陳錫圭表示，張書文校友為華夏工專76級畢業校友，感念當時學校及機械系師長認真教導，所以抱持飲水思源的感恩之心，支持經濟不利學生能夠順利求學。

張書文校友很高興能夠再次回到母校為機械工程系的優秀學生們頒獎。除祝賀20位獲獎同學，並致詞表示：「獲獎是一種榮譽，能夠拿到獎學金其實是一種鼓勵！3年前為紀念父親，並感念母校培育之恩，特設置『張欣威將軍紀念獎學金』，看著同學一個一個接過獎學金，我知道傳承的種子將再萌芽！」

張書文並期勉學弟妹，未來的高科技是我們奮鬥的平台，同學們要認真對待學習的過程，不要輕言放棄，無論在順境還是逆境，都要踏實勤奮，唯有不斷地努力，才能取得更優異的成果，創造更美好的未來。

頒獎典禮結束，張書文賢伉儷分別與受獎同學及陳錫圭校長、機械工程系林文輝主任、觀禮師長、機械系76級傑出校友李明威、劉家正、顏世良合影留念。

(中時 )