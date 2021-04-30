第51屆全國技能競賽北區分區賽於4月24日公布成績，華夏科技大學化妝品應用系選手郭軒愷獲得青年美髮組第一名，競賽作品獲得「技藝超群、作品創新」絕讚評語。同場蔡念彤、賴玟綺兩位同學亦獲得佳作成績，顯示華夏科技大學在培育優秀技職人才的不懈努力。

指導老師石美芳表示，這次全國技能競賽能有這樣優秀的成績，最感謝校方在培訓經費以及空間大力支持，常常連續好幾天在培訓教室不分晝夜開著空調緊密練習，光是電費就非常嚇人，但學校依然力挺以學習需求為重。這次依循教育部教學實踐研究計畫的「合作學習-挑戰競賽」為基礎，強化以學習者為中心概念，由學生提出挑戰方向，並組成合作學習團隊，承擔主動學習責任，老師轉化擔任學習教練的角色。

陳品頤同學在入學之前已經是知名髮型企業優秀設計師，今年初更獲得OMC世界盃女士夢幻造型銅牌，在他的帶領與組織之下，獲得這次絕佳的成績。團隊有共同目標之後，學習的熱情非常高，幾乎都是陳同學在指導其他同學的互動練習，自己則負責爭取並提供團隊各種資源，適時給予補充指導意見，協助他們奮力達成目標，從成果來看，學習效益相當不錯。

全國技能競賽是國內技能競賽的最高殿堂，透過「做中學」的過程，除了砥礪個人專業技能，更能磨練莘莘學子邁向技術達人的專研態度，積極提升國內產業升級發展，華夏科大在培育新世代技職人才的成績有目共睹。

(中時 )