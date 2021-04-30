連靜雯到外出差，常透過視訊或手機通訊軟體聯絡公事。楠軒工作室提供

連靜雯累積的高鐵票十分可觀。楠軒工作室提供

連靜雯的日常貼圖。楠軒工作室提供

連靜雯的日常貼圖。楠軒工作室提供

連靜雯不當演員後更忙碌，除了經營者、擔任瑜伽老師、YouTuber之外，這次又出了LINE貼圖，準備攻佔大家的手機對話框，「斜槓女王」當之無愧。

她不僅工作行程滿檔，每天南征北跑，常常今天在台中、明天在高雄，1個月累積的高鐵票相當可觀。除了親自在各縣市奔波外，也時常透過網路視訊會議、透過手機通訊軟體聯絡各地的夥伴，以手機或平板做簡單的短片、投影片也都難不倒她，笑稱自己現在是3C達人。

為何會有推出LINE貼圖的創意，連靜雯笑說，因為做了YouTuber之後，很多粉絲對影片內容討論度高，很多朋友、客戶、網友都會給很多反饋，甚至不輸以前的戲劇演出。有些影片橋段也被大家熱烈討論，發現自己很多表情很可愛，可以做成表情包，因此有了做成LINE貼圖的發想。

這款連靜雯的專屬LINE貼圖內容豐富，不僅有日常使用的「早安」、「午安」、「晚安」，也加入連靜雯的座右銘「正面思考」、「隨時感恩」、「快樂生活」；更加入許多搞笑的「慢走不送」、「母湯安捏」、「人生好難」，每個看到這款貼圖的朋友都大讚「太實用了」。

關於LINE貼圖內容的創意，連靜雯表示大部分內容都是交給團隊夥伴發揮，她看到貼圖的時候也笑歪，覺得年輕人創意真是無極限，她沒任何設限，夥伴想怎樣kuso都沒關係。但其中最經典的「拎婆勒」則是連靜雯要求一定要做的，「因為我自己很常需要用到」。

如今身分多重，連靜雯不禁吶喊「到底為什麼離開八點檔之後反而更加忙碌？」也因為積極個性，跟她一起工作的夥伴群效率也很高，從討論要做LINE貼圖到成品上架，大概只花2個多禮拜就完成。她跟粉絲喊話「想要做什麼就去做，不要猶豫，活在當下」。

(中時 )