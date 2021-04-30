2021碧潭水舞即將上演壓軸戲碼！自5月3日至5月22日間2首全新曲目「炫彩幾何」與「碧潭風光」將帶領遊客進入虛實交錯的奇幻世界。（新北市觀光旅遊局提供）

2021碧潭水舞即將上演壓軸戲碼！自5月3日至5月22日間2首全新曲目「炫彩幾何」與「碧潭風光」將帶領遊客進入虛實交錯的奇幻世界。（新北市觀光旅遊局提供）

2021碧潭水舞即將上演壓軸戲碼！自5月3日至5月22日間2首全新曲目「炫彩幾何」與「碧潭風光」將帶領遊客進入虛實交錯的奇幻世界。（新北市觀光旅遊局提供）

2021碧潭水舞即將上演壓軸戲碼！自5月3日至5月22日間2首全新曲目「炫彩幾何」與「碧潭風光」將帶領遊客進入虛實交錯的奇幻世界。首先「炫彩幾何」一上場就令人目不暇給！各種色彩、形狀與線條在水幕上飛舞、轉換，象徵著科技與現代化城市的意涵，炫彩蝶化身幾何圖形穿梭其中，搭配著酷炫的動感音樂搖擺，將水幕動畫投影與雷射光束特性發揮極致，建構出華麗且多層次的水舞秀。

而「碧潭風光」有炫彩蝶翩翩起舞，帶您一同穿越於碧潭的前世今生，從挖掘煤礦、渡船的歷史，到充滿休閒娛樂的水岸環境，與水舞交織呈現歡樂慢活的幸福感，一幕幕碧潭風光將美好記憶留存於觀眾的內心，為今年的碧潭水舞劃下完美句點。水舞每首節目演出時間為4分半鐘，於每晚18時至20時30分，每整點及半點演出，為民眾帶來與眾不同的視覺饗宴。

新店山區空氣清新，還有許多夢幻秘境，適合規劃好拍又好玩的新店一日遊。早晨時光先一探新店最具仙氣的IG打卡熱點，銀河洞越嶺步道，由山壁內凹所形成天然山洞「銀河洞」以及洞外的一處飛瀑，瀑布由斷崖處飛瀉而下好似銀河中的流星，是新店山區最夢幻的步道；下午可前往碧潭風景區踩天鵝船悠閒欣賞碧潭的湖光山色，沿著水岸騎乘自行車，或漫步於和美山自然步道；夜幕低垂時，邀約朋友一同欣賞壯麗的水舞，為這趟夢幻又悠閒的新店之旅留下令人驚嘆的記憶。

(中時 )