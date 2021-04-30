中信兄弟守護神李振昌近期狀況不甚理想，不過他這2場比賽狀況回穩，今天雖然對朱育賢投出保送，但接連三振梁家榮、林承飛，助隊守住2分領先，連2場收下救援成功。

李振昌20日對樂天桃猿1局失5分搞砸球隊勝利，24日中繼0.2局又失3分，今天兄弟又僅領先2分，他坦言9局上場時心情十分緊張，「心情會被前幾場影響，覺得前幾場狀況不好，持續失分、控球一直出問題，會覺得狀況沒有辦法解決打者也會沒有信心。」

而在對林承飛投出再見三振後，李振昌也大吼一聲宣泄近期的壓力，賽後他坦言這段時間真的很難熬，壓力大到時常睡不好，「一直在回想要怎麼幫助球隊。」

賽後要走回休息室時，投手教練佛斯特也搭著李振昌的肩，向他說些話，「他叫我放輕鬆一點，沒有什麼大不了，不好我們再來調整，他一直很相信我，雞哥（林恩宇）也很相信我、總教練（林威助）也很相信我。」

總教練林威助也認為李振昌的狀態持續在回溫，「直球速度有出來、控球也壓得比較低，沒有像之前高球被打得紮實，這兩場感覺有回到之前的狀態。」

(中時 )