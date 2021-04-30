「族語文化傳承，從語言認證開始！」109年度原住民族語言能力認證成績於今年3月公布，新北市通過原住民族語言能力認證者有1千多位。當中獲得族語認證各級別榜首者高達21位，更有2位獲得高級族語認證榜首，而且年齡不到25歲，可見有愈來愈多青少年開始重視及投入族語傳習，並把族語認證當做學習課程之一，顯見新北市推動族語有成！

新北市侯友宜市長表示，「培育師資、推動原住民族語言振興」是他上任以來的首要目標，因為族語是文化延續的最重要命脈，新北市已經成立了「原住民族教育資源中心」，就是希望能培育更多的族語老師，讓原住民族人的下一代能夠使用族語，「這項承諾一定要做到！」

新北市原民局長羅美菁表示，新北市政府致力推廣族語保存、使用、傳習及延續，多年來鼓勵本市族人及市民朋友參與原住民族語言認證測驗考試，去年起凡通過中高級以上認證者，可獲得5000元至1萬5000元之獎勵金。這也是侯市長上任後提出的政策措施，希望透過獎勵的機制，讓都會區的族人不因現實環境而影響對自己族群語言的傳習，更要珍惜各項學習和使用族語的資源和機會，持續推動，讓說族語成為日常。

為打造原住民族語言的友善環境，新北市原民局透過舉辦各類活動，如族語歌謠比賽、族語單詞競賽、暨戲劇競賽，增加大家說族語的機會，逐漸累積族語語彙，讓族語使用率提高、擴散成效，並同步全面進行原住民族語言推廣工作，除持續進用及培育語言推廣人員之外，更要帶動家庭親子間的族語對話溝通風氣、聚會所的口說文化交流等，讓族語充分融入生活，進而認同自我文化。

通過這次初級考試的賽德克族孔先生任職新莊區公所，他說：「在都市學習族語不容易！傳承族語、讓大家認識原住民族文化是身為原住民族的使命。族語學習是讓更多人認識我們的好機會，未來將持續學習，並以通過中高級認證為目標！」，還有，服務於三重區公所的卑南族賴小姐也分享：「通過初級認證很開心，也希望家人朋友跟我一起來學習，也期盼認證通過的獎勵金制度讓更多人知道，吸引和鼓勵族人多多參與！」

原民局表示，將持續鼓勵所有族人及市民踴躍參與原住民族語言認證，並預祝已報考今年原住民族語言能力認證的族人及市民朋友都能順利通過！並鼓勵通過原住民族語認證中高級以上者趕緊把握時間申請獎勵金唷～詳細請上新北原民局官網查詢。

(中時 )