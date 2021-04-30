國立中正大學今晚9點多在官網公告，表示收到衛生局來函通知，指出有4名師生(1老師、3學生)曾與確診者共進晚餐，已經即刻針對4人啟動居家隔離措施，校園亦會加強防疫機制。

中正大學公告指出，1.針對四位師生過去一周活動地點，立即進行全校消毒機制。2.四位師生的課程改採遠距教學，教務處將統一公布相關課程資訊。3.開始啟動全校量測體溫與全校戴口罩策略。4.全校師生均要進行自主監測14天（即日起至5／14止）若有發燒、呼吸道症狀、味覺、嗅覺異常，請主動與各單位防疫窗口回報並轉知衛保組。

中正大學晚間在官網發布緊急公告。(翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真)

據了解，嘉縣衛生局目前仍在進行疫調中，該4名師生與確診者是在嘉義某餐廳吃一起吃飯，詳細情形需待流行疫情指揮中心公布。

校方公告一出引發學生譁然，有學生在校版po出19堂課堂提醒修課同學需注意。還有人說「鳳梨田不安全了」、也有同學說「下周自主在家好了」。

(中時新聞網)