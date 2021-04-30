配合新北校園多元文化週特色活動，新北市新店區雙峰國小從19日開始舉辦了一系列的多元文化特色活動。（教育局提供）

配合新北校園多元文化週特色活動，新北市新店區雙峰國小從19日開始舉辦了一系列的多元文化特色活動。（教育局提供）

配合新北校園多元文化週特色活動，新北市新店區雙峰國小從19日開始舉辦了一系列的多元文化特色活動，發揮創意讓校園角落處處是驚喜。首先結合雙峰特色自立午餐，開立以菲律賓及馬來西亞飲食特色的美味午餐，包含： 菲律賓炒麵、檸檬南瓜蛋、斑蘭咖哩魚蛋、大馬肉骨茶湯等等。 由三位學生自治市小市長於午餐時間透過廣播介紹飲食背後的故事及文化，讓學生不只吃的到好吃又特色的午餐，更了解背後的多元在地文化。

由於辦理時間正逢世界閱讀日，圖書館設置的定期書展也以多元文化為主題，放置各國文化童書繪本歡迎學生借閱，如來自緬甸的「四個木偶」、韓國的「兔子蹦蹦跳」、印度「閃亮的祝福」……，從認識文化進而習得尊重，營造美好的閱讀環境，讓孩子從閱讀開始學習。

除此之外，本學年雙峰國小也申請了國際教育四堂課試辦學校，首批試辦領域為英語科，配合校本課程｢妙手小廚師｣，融合國際教育議題，訂定主題為亞洲米食文化｢飯糰｣的探討，先介紹日本飯糰、韓式飯捲和台式飯糰內容物食材，引導學生了解食材在地化的概念，接著讓學生動手自製飯糰，最後再向師長用英文介紹自己包的飯糰內容及口味，邀請校長、四處主任及老師們試吃評論。

五年丙班學生林子濬表示： 「第一次自己嘗試做飯糰有點緊張，但很好玩。老師們很喜歡我們做的飯糰，邀請我們六年級早餐周可以向全校販售。」結合新北市英語日，讓學生練習用英文講解自製飯糰，這個新穎的體驗，也有許多同學表示雖然有難度但很有趣。

雙峰國小輔導室規劃的多元文化周，和跨處室合作之下，在學生的熱烈反應和老師們的歡笑聲中圓滿落幕，不僅為充滿活力的校園多了些新色彩，也讓全校師生對多元文化的意涵也有更深刻的體現。

(中時 )