陳美鳳今出席活動。（粘耿豪攝）

陳美鳳擔任109年農林漁牧業普查代言人，並拍宣導短片，忙拍八點檔《黃金歲月》的她，4月30日抽空出席記者會。

陳美鳳表示，現在詐騙集團花樣非常多，因此在這次要告訴所有農民知道怎樣情形與狀況才能安心接受普查。訪查前受訪查的農家一定會事先接到通知，有疑慮的朋友都可上網、打電話詢問。

陳美鳳表示，現在拍八點檔幸福很多，因劇本的量足夠，所以背台詞輕鬆許多，只是把時間都分給拍戲，讓她的飯局因此少很多，朋友常常抱怨約了她之後，只能期待她提早收工。

陳美鳳之前得知好姊妹藍心湄跌倒，她說有勸她多吃保健品，步調慢一點沒關係。她分享自己從以前就養成只要在浴室，動作就會放慢的習慣，就算要穿衣服也會扶著，「告訴自己不要急、慢慢來」。

被問到最近有沒有新戀情？單身6年的陳美鳳，表示已單身很久，之前有一次朋友的朋友要約吃飯，說要來她家接她，結果助理很可愛，找了很多藉口就是要陪著陳美鳳到一樓去等，讓她哭笑不得。

她說身邊的人都盯得很緊，雖有人追求，但都是家室的，要談戀愛要再等等，現階段這樣很開心，談戀愛不是很重要，如果有新戀情一定會分享。

(中時 )