新北市政府特別與觀光工廠、招商案飯店業者、糕餅業者及商圈業者共60家攜手合作，推出眾多優惠。（經發局提供）

新北市政府特別與觀光工廠、招商案飯店業者、糕餅業者及商圈業者共60家攜手合作，推出眾多優惠，如連淨綠色科技概念館推出女性來店即享免門票、免費DIY(自調香氛皂露)及全館購物8折優惠；淡水商圈醍醐大師推出媽媽來店消費送鐵蛋康乃馨一支；聖瑪莉丹麥麵包莊園推出母親節主題蛋糕「粉紅高跟DIY」限時限量價480元；淡水福容飯店打出5月份女性至飯店消費享假日情人塔120元、麗Spa 60分鐘療程優惠價1,680元等多元優惠，歡迎民眾利用假期至新北市遊玩。

經發局長何怡明表示，新北具有各式特色的商圈、觀光工廠及自然風景，絕對是母親節出遊首選，新北各大飯店業者亦推出母親節大餐優惠，如板橋凱撒大飯店朋派自助餐5月8日、9日帶媽媽用餐，享4人同行媽媽半價；將捷金鬱金香酒店推出河畔餐廳四人同行打卡即贈一人免費用餐；台北新板希爾頓酒店中餐廳訂購母親節10人桌菜專案，贈送席上媽媽每人一支康乃馨，希望為媽媽創造最美的回憶。

經發局表示，為歡慶母親節到來，即日起至「來趣新北金發局」粉絲團母親節貼文下方留言加碼抽出威秀電影票、保溫杯及烏克麗麗，詳細活動規則及優惠活動，請上新北市經發局官網及FB粉絲頁查詢，或洽詢02-29603456分機5311賴先生。

(中時 )