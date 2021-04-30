新北市府為改善永和大陳社區的居住環境，更新單元5、6、7自109年10月30日起至110年3月12日止辦理第1次公告招商，惟未有廠商投標，市府持續積極召開招商檢討會議及拜會潛在廠商，綜整各界回饋意見，作為本次招商調整方針，以符市場真實情形，期望成功引進民間資金辦理都市更新事業，改善永和地區的居住環境及生活品質。

永和大陳社區更新單元5、6、7面積分別約為0.8至1.3公頃左右，現有房屋相當老舊且屋齡已達60年以上，在長年增改建及缺乏規劃之下，導致居住環境不佳，亟待改善當地環境，本次由市府主導辦理都市更新，透過指定為策略性再開發地區，提高容積獎勵額度，吸引民間投資並帶動當地更新重建。此外，未來捷運萬大線永和永平國小站完工，將與鄰近的捷運頂溪站成為雙捷運站的服務範圍，有利於扭轉大陳社區目前老舊窳陋的現況，並結合現有周邊的學校、仁愛公園及新店溪畔等在地資源，希望能夠帶動永和區整體的都市發展。

都市更新處長張壽文表示，永和大陳社區產權複雜，建物老舊密集及增改建情形等因素，皆影響財務成本評估的不確定性，使廠商抱持著觀望態度。透過本次檢討修正招商條件，針對委託技術服務費用得列入共同負擔、財務能力資格等項目彈性放寬，並主動提供本案範圍內權屬特性統計資料，以降低其投標之不確定風險，進而吸引具整合能力之廠商投標。

永和大陳社區更新單元5、6、7將以公平公正的方式，公告徵求有意願的廠商提出申請，共同努力改善當地環境，與市府共創多贏，本次公告招商自110年4月30日起至110年7月13日截止，預計於5月中下旬舉辦招商說明會，歡迎有興趣的廠商至新北市政府都市更新處購買招商文件（地址：新北市板橋區漢生東路266號）。

(中時 )